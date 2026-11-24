Archivo - El candidato del PP Jesus Ángel Garrido - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato al Congreso de los Diputados por el Partido Popular en La Rioja Jesus Ángel Garrido ha apostado por "menos impuestos y más poder adquisitivo para la clase media española".

En rueda de prensa junto al número dos al Congreso, Alberto Galiana, y la 'popular' Leonor González Menorca, el número cuatro en la lista por La Rioja ha presentado las propuestas del programa del Partido Popular en materia de política tributaria.

Tras señalar que, "a día de hoy, el Estado está recaudando como nunca", ha considerado que "lo que reclama la economía es menos impuestos y, por tanto, más poder adquisitivo para la clase media y en definitiva fortalecer al conjunto de la sociedad".

Entre las propuestas del Partido Popular se encuentra "mejorar la gestión de los impuestos" acortando, por ley, los plazos legales de devolución. También, "se va a reconocer el derecho al error" para los contribuyentes que "de buena fe" no aplique bien la tributación.

En vivienda, los jóvenes que adquieran una vivienda nueva pagarán el cuatro por ciento, en vez de el diez por ciento, de IVA y "se podrá fraccionar". En caso de vivienda de segunda mano también se aplicará reducción. Además, no se pagarán los impuestos ligados a una vivienda que esté ocupada.

En autónomos; un autónomo con una facturación inferior a los 85.000 euros no tendrá que presentar las declaraciones de IVA. Además, se reducirán las cargas burocráticas de los conocidos como 'trimestrales', dado que pasarán a ser 'semestrales'.

Ha destacado que, cuando una empresa o un autónomo haga inversiones que permitan el crecimiento de su actividad empresarial, podrán declararse internamente como gasto; "lo que técnicamente se llama como libertad de amortización".

En el ámbito del IRPF, el programa del Partido Popular plantea elevar los mínimos personales y familiares del impuesto, reduciendo las tarifas a quien menos ingresos tiene y reconociendo por ley que el Salario Mínimo Interprofesional no tribute.

"Por otra parte, el Estado no hará caja con la inflación, deflactando el Impuesto Sobre la Renta a las Personas Físicas", ha sumado.

Por último, todos aquellos jóvenes que se incorporen al mercado laboral o que inicien una actividad de empresa "pagarán cero euros en el IRPF el primer año, una reducción del 75 por ciento el segundo, del cincuenta el tercero y del 25 el cuarto".