El PP exige que se deflacte el IRPF ante unas medidas "claramente insuficientes" con las que el Gobierno "hace negocio"

La vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, visita la exposición 'Vida y sociedad en los archivos de los fotógrafos de Logroño' - JPEG/EUROPA PRESS

LOGROÑO 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez "hace un negocio redondo en base al bolsillo de los ciudadanos", aplicando medidas "claramente insuficientes" pero "recaudando más". Por ello ha exigido al Ejecutivo central "la bajada de impuestos, sobre todo, del IRPF" para aliviar a las familias españolas.

Gamarra ha ofrecido estas declaraciones a los medios de comunicación minutos antes de visitar en el Ayuntamiento de la capital riojana la exposición 'Vida y sociedad en los archivos de los fotógrafos de Logroño'.

Como ha reconocido en su intervención, en esta Semana Santa "muchos españoles y muchas familias de clase media española, lamentablemente no podrán hacer planes" ni tampoco los podrán hacer de cara al futuro más próximo porque "la inflación está subiendo de una manera galopante".

Ante una inflación que se sitúa en el 3,3%, algo que hacía dos años que no ocurría, el Gobierno de Pedro Sánchez plantea unas medidas "que son insuficientes".

"Una insuficiencia -dice Gamarra- que ya pueden ver las familias españolas o todos aquellos que hayan llenado el depósito de combustible en estos últimos días". Ésta es la demostración clara de que las medidas planteadas "no valen".

"El Real Decreto que convalidó el Gobierno el pasado jueves para el viernes ya había caducado", ha criticado.

"BAJAR IMPUESTOS DE MANERA DECIDIDA"

"Y ha caducado porque el efecto de la inflación sigue ahí. Lo que realmente hace falta "es bajar impuestos de una manera decidida, fundamentalmente el IRPF".

Porque -como ha indicado- no vale "de nada" una medida temporal como puede ser la bajada del IVA para algunos productos energéticos como es el combustible si cada vez el dinero vale menos pero el Gobierno sigue cobrando los mismos impuestos y por tanto asfixiando más a las familias".

Por eso desde el PP siguen exigiendo que se deflacte el IRPF, "es decir, que se adapte a la pérdida de poder adquisitivo de las familias españolas".

"Si hoy un euro vale menos, no se pueden exigir los mismos impuestos sobre ese euro que cuando valía más, ésta es la clave", ha insistido Gamarra.

"100 SUBIDAS DE IMPUESTOS DESDE QUE SÁNCHEZ LLEGÓ AL GOBIERNO"

Con todo ello, la dirigente 'popular' ha lamentado también que la clase media es "la gran perjudicada del Sanchismo, no solo por la inflación sino también por una política fiscal que nos asfixia, 100 subidas de impuestos desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno".

"Sin duda alguna, esto es lo que marca que hoy las familias españolas se sientan más ahogadas, más asfixiadas y vean que no tienen capacidad de llegar a fin de mes".

Finalmente, Gamarra ha dejado claro que al adoptar estas medidas "lo que hace el Gobierno es recaudar más, hacer más caja". En definitiva, "Pedro Sánchez y su Gobierno hacen un negocio redondo en base al bolsillo de los ciudadanos".