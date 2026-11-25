Actos del PP de La Rioja con mujeres para dar a conocer las medidas en materia de Igualdad y Mujer en la que ha participado la cabeza de lista al Congreso, Cuca Gamarra - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata número uno al Congreso de los Diputados por el PP de La Rioja, Cuca Gamarra, ha reclamado el votos de las mujeres "ajustar cuentas" con un Gobierno del PSOE que "nos han tratado como mercancía, nos ha desprotegido y que nos ha abandonado y humillado".

Gamarra, acompañada de la diputada nacional de los populares, Marimar Blanco, ha realizado estas manifestaciones antes de participar en un acto, en el Centro de la Cultura del Rioja (CCR), para presentar las propuestas del programa electoral del Partido Popular en materia de Igualdad y Mujer.

Todo ello, en un 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en el que la también vicesecretaria de Regeneración Institucional ha indicado que "hay que tener en cuenta a las mujeres que están detrás de las cifras, ya que en este 2026, en España han sido asesinadas 47 mujeres, 38 niños se han quedado huérfanos y tres menores han sido asesinados para hacer daño a sus madres". "Esta es la realidad, una realidad que necesita de políticas eficaces, de compromiso político y que nosotros queremos impulsar", ha añadido.

En este punto, Gamarra ha lamentado que la primera legislatura, con la Ley del 'Si es solo Si', "se favoreció a los agresores, a los violadores, a los acosadores e incluso a los pederastas, que vieron rebajadas sus penas y muchas víctimas tuvieron que ver cómo eran puestos en libertad delante de sus narices". "Y esto por el aval del Gobierno de España, por Pedro Sánchez y toda la izquierda que apoyó una mala ley de la que se les avisó" ha asegurado.

En la segunda legislatura, encabezada también por el PSOE, la candidata popular ha señalado que "hemos podido lamentablemente comprobar y hemos tenido que denunciar y no han hecho nada, como no funcionaba, el instrumento que tiene que estar destinado a proteger a las mujeres víctimas de la violencia, las pulseras". "Unas pulseras defectuosas, unas pulseras que no funcionan y unas pulseras que están siendo investigadas por presuntos delitos de corrupción, porque alguien ha utilizado la compra de pulseras no para proteger a las mujeres sino para llenarse los bolsillos".

Gamarra también ha puesto el acento en que con el 'sanchismo' "hemos visto prostitución, hemos visto descalificación y humillación a las mujeres con el vocabulario que utilizan", para a continuación, indicar que "hay, además, una parte de España, en Ceuta, donde las mujeres españolas no tienen libertades para poder circular con seguridad por las calles, y en sus bolsos tienen que llevar sprays pimienta, así como que han tenido que autoimponerse un toque de queda porque han sido abandonadas por su gobierno".

Con ello, la cabeza de lista a la Cámara Baja ha pedido el voto de las mujeres para el PP el próximo 29 de noviembre para "ajustar cuentas con aquellos que nos han tratado así, que nos han tratado como mercancía, que nos han desprotegido y que nos han abandonado y humillado". "Y este es el momento en el que las mujeres con el voto vamos a ajustar cuentas y vamos a cambiar", ha añadido.

Un cambio que busca que "haya protección", ha destacado Gamarra, y que vendrá de la protección a través de pulseras que funcionan, con licitaciones limpias; pulseras que dependan del Ministerio del Interior su control, más coordinación de todos los cuerpos y fuerzas de seguridad".

Ha abogado por una 'Ley de trata', porque "ocho años después Pedro Sánchez ha hablado mucho de una ley contra la trata, como ha hablado mucho de una ley para prohibir la prostitución en nuestro país; y al final lo que ha habido ha sido consumo de prostitución en el propio Consejo de Ministros y una ley de trata que está metida en el cajón".

Gamarra, también espera, que "podamos acabar de una vez por todas en el marco del pacto de Estado contra la violencia machista que el Partido Popular impulsó en su último gobierno, para que "no haya ni una sola mujer, ni un solo niño que pierda la vida porque se quiera atacar a una mujer".

Además, ha asegurado que "se van a endurecer las penas, porque se va a introducir la prisión permanente revisable para todos aquellos depredadores sexuales, de cara a que no vuelvan a pisar la calle". Todo ello, porque "no podemos permitirnos ver, y aquí lo hemos vivido en nuestra comunidad autónoma con un niño, cómo un depredador sexual ha puesto los pies en la calle y al final ha vuelto a delinquir".

Gamarra, además, ha señalado que se va a poner en marcha la 'Ley de Violencia Vicaria', porque "es un compromiso que también tiene el Partido Popular; la protección, no solo de los niños para que no se queden huérfanos, sino para que no sean utilizados como instrumento para atacar a sus madres, para hacer daño a sus madres es una prioridad".

Preguntada acerca de la eliminación del Ministerio de Igualdad, ha indicado que sus políticas "estarán dentro de otros ministerios, luego, por tanto, las políticas de igualdad seguirán siendo una prioridad, pero una prioridad de verdad, pero una prioridad de verdad".

Gamarra también ha sido preguntada por el derecho al aborto, indicando que "hemos sido muy claros en ese sentido; y lo que sí plantearemos es que ninguna mujer, en primer lugar, pueda tomar la decisión de ser madre, si quiere, y no tenga que renunciar a ella", así como que "por por supuesto, que en el marco de nuestro sistema sanitario, cualquier mujer pueda tomar esa decisión y pueda tomar una decisión libre y, sobre todo, con seguridad".

Además, la candidata del PP ha sido cuestionada por cómo se va a articular el impulso del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en caso de tener que gobernar con Vox, formación que no lo firmó. En este punto, ha señalado que "se buscará la fórmula", para señalar que "está claro es que el Partido Popular ha sido el partido que lideró, impulsó y aprobó el primer pacto de Estado contra la violencia de género, y del que nos sentimos extremadamente orgullosos".

EL GOBIERNO "HA ABANDONADO A LAS MUJERES"

Blanco, por su parte, ha mostrado "su solidaridad" con "cada una de las fallecidas, con cada uno de los niños asesinados, con cada uno de los niños que se han quedado huérfanos y por supuesto con todas y cada una de las familias".

Ha matizado que, además de ser un día para mostrar "nuestra solidaridad, también lo es para exigir responsabilidades a un Gobierno que que durante ocho años no ha hecho otra cosa que utilizar a las mujeres, abandonar a las mujeres que más lo necesitaban porque estaban siendo maltratadas".

"No me quiero olvidar -ha añadido Blanco- de esas pulseras, de esas pulseras que no funcionaban, que la ministra Redondo reconoció en privado, pero que en cambio en público nos acusaba de mentir, de engañar a las mujeres que estaban siendo maltratadas, que era un bulo porque las pulseras sí que funcionaban". "Hoy sabemos que ella, tal y como ha reconocido que esas pulseras no funcionaban", ha apostillado.

Además, la parlamentaria nacional del PP ha indicado que "hemos sabido esa malversación de esos fondos europeos para la que iban destinados a esas pulseras". "Las pulseras tienen que pasar a formar parte de Interior, ya no pueden estar en un Ministerio de Igualdad", ha reseñado.

Por ello, ha afirmado que desde su formación "vamos a proponer en estos momentos el cumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, porque ese fue nuestro compromiso cuando lo firmamos y ese es nuestro compromiso y sigue siendo a día de hoy con todas y cada una de las mujeres".

Blanco ha apuntado que "algo esencial para dar protección a cada una de esas mujeres, es reforzar las unidades de Policía y de Guardia civil; porque ese es nuestro compromiso, estar siempre con cada una de las mujeres; es el compromiso del Partido Popular, no es un eslogan, no es un titular de una pancarta al que desgraciadamente nos tienen acostumbrados desde el Partido Socialista".