PR+ dice que las declaraciones de Sáinz sobre la Terraza de San Mateo "podrían implicar irregularidades en el proceso"

LOGROÑO, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Partido Riojano (PR+) en el Ayuntamiento de Logroño, Rubén Antoñanzas, ha afirmado, en comparecencia de prensa, que las declaraciones de Sáinz sobre la Terraza de San Mateo "podrían implicar irregularidades en el proceso".

"¿Cómo es posible que sin haberse reunido la mesa de contratación y sin haberse abierto los sobres de la licitación pública Miguel Sáinz el martes ya supiera el contenido de los mismos? ¿Cómo puede afirmar públicamente que sabe que la única empresa que se ha presentado realizará su programación junto a las peñas, las casas regionales y la federación de asociaciones vecinales si no se ha podido ver el contenido de los sobres y la información de la documentación no se abre hasta mañana viernes 22?", se ha cuestionado en una rueda de prensa esta mañana.

Para Antoñanzas cabe sospechar que, "si realmente ha tenido acceso al contenido durante la licitación sería algo irregular por el evidente conflicto de intereses". Además, ha considerado que "la ciudadanía logroñesa se merece unos regidores de calidad, transparencia en la contratación pública y como administración pública tiene el deber de ofrecer garantía jurídica a las empresas licitadoras".

Las declaraciones de Sainz "invitan a pensar que sabe detalles del contrato antes de la apertura de la documentación presentada a la licitación, por lo que si con el sobre cerrado sabe el contenido del mismo, posiblemente haya tenido contacto con la empresa o se lo han contado durante el proceso o ha participado en su elaboración, y ambas opciones son irregulares", ha subrayado el edil del PR+.

Pese a ser un evento que forma parte de las fiestas de San Mateo, "no se entiende que este pliego no haya salido de la unidad de Festejos sino de Urbanismo, una de las concejalías más opacas de este Ayuntamiento, donde sus concejales constantemente niegan información a la oposición sobre temas de gran interés como el proyecto de Bosonit o las actas presuntamente manipuladas del Plan General y el asesoramiento de Ezquiaga".

Antoñanzas ha subrayado que "desde que fue nombrado, el concejal Miguel Sáinz ejerce el cargo sin ninguna responsabilidad política, algo que es más alarmante aún cuando en ausencia de Escobar está ejerciendo como alcalde en funciones".

En este sentido, ha indicado que Sáinz es actualmente "la persona con más contratos irregulares en su área, contratos sin procedimiento administrativo, sin libre concurrencia y regularizados de forma extraordinaria". También ha recordado que "desde sus primeras fiestas de esta legislatura, Sáinz tuvo irregularidades con la contratación de algunos conciertos como el de La Pegatina y el de Porretas".

Por último, ha finalizado destacando que "el Espacio Peñas, que era un evento festivo popular consolidado que nació gracias al tejido social de Logroño y a sus peñas, ahora ha sido privatizado por el Gobierno del PP, de forma unilateral, por lo que es más exigible si cabe transparencia y aplicaciones sobre este asunto".