Los premios ELLE Gourmet brindan con Rioja por el talento gastronómico - DOCA RIOJA

LOGROÑO, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Hay eventos que inauguran oficialmente el verano. Los ELLE Gourmet Awards son, desde hace once ediciones, uno de ellos. La Embajada de Italia en Madrid volvió a ser el escenario donde acoger una velada inolvidable donde la gastronomía, el diseño y el glamur volvieron a darse cita en una noche en la que la Denominación de Origen Calificada Rioja fue protagonista de los brindis junto a los premiados.

Como vino oficial y exclusivo de la última edición de los ELLE Gourmet Awards, los vinos de Rioja acompañaron una de las citas más esperadas en la que la revista ELLE Gourmet reconoce a algunos de los profesionales, proyectos y personalidades más influyentes del universo culinario.

La gala, conducida por Patricia Conde y Ramón Arangüena, distinguió el talento, la innovación y la capacidad de inspirar dentro y fuera de la cocina, premiando a referentes nacionales e internacionales que están marcando el presente de la gastronomía. La entrega de los galardones contó con la participación de Ana Fernández, Raquel Sánchez Silva, Boris Izaguirre, Mariló Montero, Isabelle Junot, Delicious Martha y Cristina Pedroche.

El palmarés de esta edición reconoció a algunos de los profesionales más relevantes del panorama gastronómico actual:

Premio Chef Internacional: Massimiliano Alajmo

Premio Mexican Food Lover: Jaydy Michel

Premio Empresario Gastro: Aitor Ocio

Premio Destino Gastronómico: The Site Ibiza

Premio Chef Estrella: Begoña Rodrigo

Premio Trayectoria Gourmet: Toño Pérez y José Antonio Polo (Restaurante Atrio)

Premio Clan Foodie: Ichi y Nacho Aragón

Premio Mejor Chef del Mundo: Dabiz Muñoz

Premio Visionaria Gourmet: María Pombo

RIOJA, EL ALIADO PERFECTO DE LOS ELLE GOURMET AWARDS

Entre los asistentes a la gala se encontraban también muchas caras conocidas, como Carmen Lomana, Josie, Mar Saura, Flora González, Helen Lindes, Lorenzo Castillo, Mario Sandoval o Roberto Verino, entre otros. A lo largo de la celebración, invitados y premiados pudieron brindar y disfrutar de una selección de vinos de la DOCa Rioja, blanco, tinto, rosado y espumoso que da muestra de su diversidad y calidad.

La destacada presencia de la Denominación en la cita reforzó su vínculo natural con la gastronomía y con los encuentros especiales, convirtiéndolos en memorables.