Presentadas en Bruselas las medidas para reforzar la atención y el diagnóstico de las enfermedades cardiovasculares

El director general de Fondos y Relaciones con la Unión Europea, Jesús Ángel Garrido - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director general de Fondos y Relaciones con la Unión Europea, Jesús Ángel Garrido, ha presentado en Bruselas, en la reunión de la Comisión NAT (Recursos Naturales) del Comité Europeo de las Regiones (CdR), las medidas implementadas por el Gobierno de La Rioja para reforzar la atención y el diagnóstico de enfermedades cardiovasculares: la nueva Sala de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista del Hospital Universitario San Pedro (HUSP).

Jesús Ángel Garrido ha participado en el debate dedicado al Plan 'Corazones Sanos' propuesto por la Comisión Europea, que se constituye como la nueva estrategia europea para mejorar la prevención, detección y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares.

Durante su intervención, el director general de fondos y Relaciones con la UE ha subrayado "la importancia de actuar de manera coordinada ante una de las principales amenazas para la salud pública en Europa", y ha subrayado "las buenas prácticas del Ejecutivo riojano, entre ellas, la reciente incorporación al HUSP de una nueva sala de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista", infraestructura que "supone un avance en seguridad y calidad asistencial, gracias a la mejora tecnológica, la integración de pruebas diagnósticas, las imágenes de alta resolución y el uso de inteligencia artificial".

Garrido ha instado a las instituciones europeas a "seguir trabajando con un enfoque multidimensional e integrado, impulsando medidas que reduzcan las desigualdades sociales y apoyen tanto el diagnóstico temprano como el tratamiento efectivo de estas enfermedades". Además, ha insistido en la necesidad de educar desde la infancia en hábitos de vida saludables.

Entre ellos, la práctica regular de ejercicio físico, que "el Gobierno de la Rioja incentiva desde 2024 a través de una deducción autonómica del 30 % de los gastos en centros deportivos, clases, licencias y gimnasios, porcentaje que asciende al 100 % en el caso de los mayores de 65 años y de las personas con discapacidad".