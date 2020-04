Profesora Master Psicopedagogía de UNIR aconseja "ser cauteloso" y "ponerse metas a corto plazo" ante el confinamiento

LOGROÑO, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La profesora del Máster Psicopedagogía de UNIR, Raquel Artuch, ha aconsejado, ante la situación de confinamiento derivado de la pandemia del coronavirus, "ser cauteloso, porque es un proceso que no hemos vivido nunca, y vemos que hay una prórroga tras otra". Ante ello, ha abogado porque "las metas sean más a corto plazo para luego no llevarnos desilusiones".

En una entrevista a Europa Press, la docente ha insistido en "no anticipemos, sino que vivamos el día a día", porque si bien "el optimismo nos da energía e ilusión, plantear planes que fracasarán, al final nos ayuda poco"

En este sentido, Artuch ha asegurado que el ser humano se "habitúa" porque somos "tremendamente resilientes y nos adaptamos a la adversidad", ya que "el cuerpo humano aguanta muchísimo". Si que ha precisado que, ahora cuando llevamos más de un mes de confinamiento, se empieza a "notar el cansancio, porque pesan los días, la incertidumbre sigue ahí, ya que no sabemos qué va a pasar y cuánto tiempo vamos a estar así". Artuch ha indicado que "es normal que estemos mal y que haya días de subidón y de bajón".

Para la profesora del Máster de UNIR "es fundamental hablarlo y verbalizar lo que estamos pasando", sobre todo para "los que están en soledad", ante lo que ha señalado que "hay que transmitir las emociones". Incluso ha indicado que hay gente que le afectan más que a otros las informaciones que se ofrecen sobre esta pandemia, por lo que aconseja que "no se vea" para quién no pueda sobrellevarlo.

Artuch ha aconsejado incluso "confinarse dentro del confinamiento, porque llega un momento que te hace falta ese momento de soledad, porque estos días estas entre cuatro paredes y con la misma gente, y es necesario buscar tus momentos". Ha destacado, además, que el sentido del humor, que en estos tiempos, llega sobre todo por 'memes' "es fundamental para mantener el ánimo en esta situación".

LOS NIÑOS CON "LIGERA VENTAJA"

En el caso de los niños, Artuch ha indicado que "la compresión de la situación no la tienen igual que las personas adultas, y eso mentalmente ayuda mucho". Los menores "no tienen la incertidumbre, el agobio o el miedo que podemos tener nosotros, sobre a dónde va esto o cómo va acabar, e incluso cómo reestructurar mi vida laboral o familiar".

Por ello, la doctora en psicopedagogía ha indicado que los niños "parten con una ligera ventaja al ser menos conscientes", al tiempo que ha apuntado que "si que pueden ser conscientes en la medida que a nosotros como padres nos vean cómo llevamos la situación".

También ha apuntado que "fruto de la todavía inmadurez, les puede costar más comprender o dar sentido a que no se puede hacer cosas que antes se podían hacer, en cosas tan sencillas como bajar a la calle, ver a sus amigos o ir al colegio".

Ante ello, y sobre todo por la situación prolongada "pueden estar más irritables y desobedientes", así como que "se les descuadran los horarios". Por este motivo, ha aconsejado "intentar llevar un orden diario, hacer como una rutina dentro de esa situación extraña".

"No hace falta madrugar, porque no tenemos colegio, pero tampoco levantarnos a las once, y también se puede acostar más tarde, sin tampoco un trasnoche, porque se descuadra todo", ha añadido Artuch. Además, ha asegurado que "es fundamental para que el ritmo biológico del cuerpo lleve un orden, que nos va a ayudar sin querer a mente y cuerpo".

La doctora en psicopedagogía ha aconsejado que "por las mañanas los niños se dediquen a tareas escolares, y por la tarde para el ocio, porque nos va a ayudar a todos a organizar mejor".