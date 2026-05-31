Profesora de UNIR ofrece consejos para los estudiantes ante la PAU que extiende también a las familias

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LOGROÑO, 31 May. (EUROPA PRESS) -

La profesora del Máster en Orientación Educativa Familiar de UNIR, María Molero de la Puente, en una entrevista a Europa Press, ha ofrecido una serie de consejos a los estudiantes que se van a presentar a las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), que en La Rioja se desarrollan del 2 al 4 de junio. Además, la docente ofrece una serie de recomendaciones a las familias de los examinados.

Ante la inminencia de las pruebas, ha apuntado que "hay que prepararse sin colapsar, que es el error más frecuente que se suele cometer, ya que muchas veces los jóvenes lo que intentan es recuperar en tres días lo que no han sido capaces de trabajar durante todo el curso".

Ello, ha señalado la docente "de entrada genera muchísima ansiedad y además no favorece para nada el rendimiento". Por ello, "en esos días previos, ha de consolidarse lo apredendido, repasar y hacer esquemas, en lo que les decimos que es la técnica del estudio, practicando, y sobre todo hacer simulacros e incluso si es posible acercarse al lugar donde se va a examinar, para familiarizarse con el entorno para no considerarlo hostil".

La profesora de UNIR ha aconsejado, sobre todo, "no aprender contenido nuevo; lo que ya hemos trabajado, ahí está, y esto es lo que tengo que reforzar". Además, ha destacado "como muy importante, el tema del descanso, porque sabemos perfectamente hoy en día que la memoria se consolida durante el sueño". "Un estudiante que duerme bien, pues ya se está garantizando que va a retener mejor", ha asegurado.

También se ha referido a la importancia de "mantener las rutinas, evitando hacer cosas que no haces habitualmente", así como "los días previos hacer repasos ligeros y, descansar porque no se trata de hacer un maratón de última hora, ya que hay que llegar con la cabeza despejada". "Más vale ir con 10 temas que estén bien estudiados que no llegar súper agotados", ha manifestado.

"SER UN BUEN ESTRATEGA"

En el momento del examen, Molero de la Puente ha señalado que "no hay que lanzarse a escribir, porque a veces se cometen muchos errores de tipo lectura; hay que leerlo todo bien e identificar que se sabe bien para planificar el tiempo", siendo "sobre todo un buen estratega, trazando una hoja de ruta que ayude a no perder el hilo del examen".

La profesora de UNIR ha indicado, también, que "los nervios son naturales, y por ello no hay que intentar eliminarlos, porque te hacen estar alerta, activar y mejorar el rendimiento". Si que ha señalado como problemático "cuando éstos te dominan", ante lo que ha señalado que "si aparece el bloqueo, se pasa a otra pregunta, pero no pierdo tiempo, porque ahí es cuando te quedas enganchado y los nervios comienzan a dispararse". Ha destacado que hay que tener en cuenta también que "cuando uno maneja un conocimiento no necesita muchas palabras para explicarlo".

No ha obviado entre sus consejos, la respiración, indicando que "hay que hacer tres respiraciones lentas o incluso hacer algunos tipos de respiraciones de rescate que están muy bien, y las podemos encontrar en internet".

Al salir del aula, Molero de la Puente ha indicado que "no puedes empezar a fustigarte, porque te empieza a entrar un estado de nervios, que hace que gastemos, de forma innecesaria, energía, y lo que tenemos que hacer es poner el foco en el siguiente examen".

"EVITAR LA PRESIÓN" POR PARTE DE LOS PADRES

Sobre el papel de las familias, la docente ha indicado que "muchas veces los padres quieren ayudar y lo que hacen es empeorar, porque, en algunos casos, les generan más presión", debido a que "se pasan los días previos preguntando cómo llevas el examen, si los estás preparando o incluso comparando cuando lo hizo algún hermano u otra persona", siendo "el único tema de conversación en casa durante esas semanas".

También los progenitores a veces "muestran cierta ansiedad, llegando a parecer que con el examen se están jugando la vida, haciendo que al estudiante a cargarle y mostrarle más preocupación".

Por este motivo, ha indicado que deben tratar la PAU "con normalidad", con conversaciones "sobre otras cosas" y, sobre todo, que "sientan cariño y apoyo, evitando vinculaciones con la nota", además de ser conscientes que "puede venir el fracaso". "Hay que conectar con ese adolescente para saber cómo están viviendo el momento, pero después de cada examen evitar la tentación de analizar las respuestas, sino preparar mentalmente lo siguiente" .

"Lo que no puedes es transmitir ni tus miedos, ni tus inseguridades, ni tus frustraciones; porque esta liga es la de tus hijos, no es la tuya, por lo que debes saber colocarte, y gestionar bien", ha concluido.