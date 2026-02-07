Propuestas sobre limpieza de grafitis, vandalismo y espacios para mayores, hoy en los 'Sábados del vecino' en Logroño

Propuestas sobre limpieza de grafitis, vandalismo y espacios para mayores, hoy en los 'Sábados del vecino' del Ayuntamiento de Logroño. - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Propuestas sobre limpieza de grafitis, vandalismo y espacios para mayores. Han sido algunos de los asuntos principales que se han abordado este sábado en la habitual convocatoria de los 'Sábados del vecino' cada principio de mes en el Ayuntamiento de Logroño.

El alcalde de la ciudad, Conrado Escobar, acompañado por el concejal Ángel Andrés, ha mantenido hoy encuentros personales con una decena de vecinos y vecinas de Logroño dentro de una nueva sesión de los 'Sábados del vecino'.

Se trata de una iniciativa impulsada por el propio regidor municipal y que tiene como objetivo reforzar la participación ciudadana y posibilitar que los ciudadanos expongan sus propuestas, sugerencias o inquietudes de forma directa.

Durante los encuentros, celebrados esta mañana en el Ayuntamiento de Logroño, se han abordado cuestiones como la limpieza de grafitis en los escaparates y vandalismo.

También las mejoras en los barrios han sido protagonistas en las conversaciones entre el alcalde y los ciudadanos y ciudadanas, que han planteado propuestas para la zona de Cascajos y La Ribera y espacios para los mayores.

Se han abordado, además, iniciativas sobre seguridad ciudadana. Otras cuestiones referentes a pasos peatonales, obras en la calle Sagasta, taxis o coches estacionados en doble fila, han centrado las conversaciones.

Todas las propuestas que se presentan en estos encuentros por parte de la ciudadanía son siempre estudiadas y seguidas por los diferentes concejales que conforman el equipo de Gobierno, con el objetivo de darles respuesta en el menor tiempo posible.

CÓMO PARTICIPAR EN LOS 'SÁBADOS DEL VECINO'

Los 'Sábados del vecino' se llevan a cabo los primeros sábados de cada mes (salvo aquellos que sean festivos o por alguna cuestión de agenda, en cuyo caso se reprograma en otro sábado del mes) en el área de Alcaldía del propio Ayuntamiento entre las 9,30 y las 14 horas.

Para participar en los mismos, existen tres vías de inscripción: el teléfono 010, el canal de Whatsapp municipal (618700010) y un correo electrónico habilitado específicamente para esta iniciativa: sabadodelvecino@logrono.es.

Las peticiones se podrán recibir hasta el jueves previo a la celebración de los encuentros y será necesario identificarse con nombre, apellidos, teléfono de contacto y asunto que se desea tratar.

A partir de ahí, el Ayuntamiento de Logroño se pondrá en contacto con la persona para concertar la cita a una hora determinada.