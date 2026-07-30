El PSOE pide un "impulso" a la actividad económica tras los "malos datos" de la EPA

E Diputado Regional José Ángel Lacalzada - PSOE

LOGROÑO, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional José Ángel Lacalzada ha achacado hoy los "malos" datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) en La Rioja a la "ausencia de política industrial" y ha pedido un "impulso".

En rueda de prensa, Lacalzada ha señalado que los últimos datos de la EPA "revelan que La Rioja ha sido la comunidad autónoma donde más ha subido el paro el último año, con un incremento de más del once por ciento".

Hoy, ha dicho, "tenemos 1.500 personas desempleadas más y hemos llegado a los 14.600 parados". Un dato ante el que ha señalado que, en el PSOE, les "preocupa mucho el dato de ocupación, ya que se han destruido en este último año novecientos empleos".

Lacalzada ha denunciado que "estos malos datos de empleo en nuestra comunidad no son coyunturales, porque desde que gobierna Capellán en La Rioja ha aumentado el paro en 2.800 personas".

Y esto "supone un incremento del 24 por ciento, que contrasta con el buen dato de España, donde ha caído el paro en un diez por ciento". La Rioja es la comunidad "donde más se ha incrementado el desempleo en los tres últimos años", ha dicho.

Con la gestión del Ejecutivo de Capellán, ha resaltado, "hemos pasado de ser la tercera comunidad con menor tasa de paro, a la décima". Lacalzada ha asegurado que "esta es la consecuencia más evidente de la total ausencia de proyecto de política económica e industrial".

Por otro lado, ha recordado cómo ayer se conoció que La Rioja recibirá la "récord de 1.632 millones de euros en el año 2027" del Gobierno central, lo cual "supone un incremento de 170 millones de euros más que este año 2026", es decir, ha dicho, "un 11,7 por ciento más".

Ha exigido que los presupuestos que presente el jefe del Ejecutivo, Gonzalo Capellán, durante el mes de septiembre usen "esta ingente cantidad de recursos económicos a reforzar los servicios públicos, la educación, la sanidad y los servicios sociales".

"Se refuerce, por tanto, el estado del bienestar y también se dé un impulso a la actividad económica para reducir estos malos datos que tenemos en La Rioja respecto al empleo", ha dicho.

Lacalzada ha creído que, "si aumentan 11,7 por ciento los recursos que llegan procedentes del Estado, lo normal es que el presupuesto de la comunidad autónoma se incremente en el año 2027 como mínimo el diez por ciento".

Sin embargo, "el Consejo de Gobierno ha aprobado tan sólo aumentar el techo de gasto el siete por ciento".

Esto, ha indicado, quiere decir que "si el Estado nos aumenta casi el doce por ciento los recursos y la Comunidad Autónoma solo incrementa el sete, ese cuatro por ciento se dedica a quitar impuestos a las rentas altas".