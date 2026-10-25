El PSOE presentará una moción para que el Ayuntamiento de Calahorra "cumpla" con el contrato de limpieza viaria

LOGROÑO 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE llevará una iniciativa al próximo pleno ordinario de octubre para debatir e instar al Equipo de Gobierno "a que ejecute las auditorias anuales de control de limpieza previstas en el actual contrato del servicio".

A juicio de los socialistas, la limpieza de las calles "deja mucho que desear pese a la entrada en vigor, el pasado abril de 2025, del nuevo servicio de limpieza viaria. Tras más de un año de vida de este contrato, la mejora en la limpieza de la ciudad ha sido, por ser amables, insuficiente, y de ello dan cuenta multitud de ciudadanos y ciudadanas diariamente".

El pliego de prescripciones técnicas del nuevo contrato de limpieza, en su punto 11, desarrollado más ampliamente en el Anexo 2 del mismo, diseñaba un procedimiento para la evaluación de la calidad del servicio que tenía como objetivo el seguimiento y control de los trabajos contratados para garantizar la limpieza de la ciudad y la utilización eficaz y eficiente del dinero de los calagurritanos en este servicio.

Así, se establecen dos modalidades de control. Un control cuantitativo del servicio, "surgido mensualmente de los datos resultantes del Sistema de Gestión del Servicio" y un control cualitativo, conforme al procedimiento indicado en el Anexo 2 del pliego, a ejecutar por el propio Ayuntamiento, y que debía realizarse al menos 4 veces al año.

"Pues bien, hoy sabemos, por lo expresado por el propio concejal de limpieza en las comisiones de seguimiento del contrato, que en este año y medio, no se ha realizado ninguno de estos controles cualitativos a los que el propio Equipo de Gobierno se obligó a la hora de diseñar el contrato de limpieza", indican desde el PSOE.

El control cualitativo tenía como objetivo determinar mediante un conjunto de indicadores definidos en el pliego un índice global de calidad el servicio, a través de un sistema de inspecciones aleatorias realizadas por personal del Ayuntamiento, o un equipo auditor, realizando la verificación de la calidad de cada uno de los servicios contratados de manera independiente.

De cada auditoría se obtendría un Índice de Calidad del Contrato con un valor entre 0 y 100 que, en caso de ser insatisfactorio, supondría una penalización a la empresa contratista en su facturación.

En una situación extrema, el Ayuntamiento quedaba facultado para rescindir el contrato en caso de que el Índice de Calidad del Contrato fuera inferior a 60 puntos durante seis meses consecutivos en los que se hubieran realizado dos controles, o durante doce meses no consecutivos dentro de un periodo de 18 meses con 5 controles.

Sin embargo, en este periodo de vigencia del contrato, cuando deberían haberse producido al menos 6 auditorías de control, no se ha realizado ninguna.

"El resultado es evidente, calles sucias, islas de contenedores llenas de residuos, malos olores, residuos por todas partes, hierbas que campan a sus anchas, los polígonos industriales abandonados, y una limpieza que no alcanza por igual a todas las calles de la ciudad".

Por ello, prosiguen, "no basta con invertir más, no basta con perfumar las calles, no basta con hacer fotografías o videos para las redes sociales, y tampoco basta con anunciar servicios especiales cuya finalidad real es cubrir la falta de limpieza ordinaria generalizada. Hay que limpiar de verdad y utilizar todos los mecanismos al alcance del Ayuntamiento para destinar hasta el último recurso en cumplir el 100 % del contrato de limpieza".

Para el PSOE "carece de toda lógica que el Equipo de Gobierno no cumpla con las obligaciones que él mismo se ha autoimpuesto para garantizar la calidad del servicio de limpieza de la ciudad". Es por ello que en el próximo pleno ordinario del lunes 26 de octubre "instaremos a la alcaldesa y a su equipo de gobierno a realizar de manera inmediata una auditoría de las previstas dentro del seguimiento y control de los trabajos contratados (punto 11 del Pliego de Prescripciones Técnicas y Anexo 2: Procedimiento para la evaluación de la Calidad del Servicio)".

Además, en caso de que sea necesario, se llevan a cabo las medidas correctivas previstas en los pliegos del contrato de limpieza en caso de que sean de aplicación.