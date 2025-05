Publicada la orden de módulos con importantes reducciones en el IRPF 2024 para 10.500 agricultores y ganaderos riojanos

LOGROÑO 2 May. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la orden del Ministerio de Hacienda por la que se reducen los índices de rendimiento neto en el sistema de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de 2024, el denominado sistema de módulos, para agricultores y ganaderos.

Esta orden recoge la propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) de minoración de dichos índices y tiene en cuenta la incidencia de la sequía y otras circunstancias excepcionales como la dana acaecidas en 2024 que afectaron a la rentabilidad de muchas explotaciones agrícolas y ganaderas.

Los agricultores y ganaderos que tributan por el sistema de módulos podrán aplicarse una reducción del 5 por ciento en el rendimiento neto en su declaración de la renta. La orden publicada hoy establece además importantes reducciones, así los sectores como el ovino y caprino de leche y de carne se benefician además de una reducción específica del 30 por ciento, debido a los efectos de la sequía y de la enfermedad de la lengua azul.

Igualmente contempla más de 10.800 minoraciones específicas a nivel autonómico, provincial o municipal para otras producciones, entre las que destacan las aprobadas para los cereales y frutales no cítricos.

Se estima que el conjunto de las reducciones contempladas en la orden supone una rebaja de la base imponible del orden de 31 millones de euros para los 10.500 agricultores y ganaderos riojanos tributan por el sistema de módulos.

Las reducciones aplicadas reflejan las situaciones de adversidad climática del año 2024, entre las que destaca la sequía que afectó principalmente al sur y este del país y el episodio extraordinario de la dana.

Adicionalmente, los agricultores y ganaderos pueden beneficiarse de otras deducciones como el índice aplicable a las actividades ganaderas que alimenten el ganado con piensos y otros productos para la alimentación adquiridos a terceros que representen más del 50 por ciento del importe de los consumidos. El índice único para todos los sectores ganaderos será del 0,5.

También es aplicable el coeficiente corrector por uso de electricidad para el riego, con una reducción de un 25% del rendimiento neto extensible a todos los regadíos y no sólo a los de consumo eléctrico estacional.

Se mantiene además la minoración en el rendimiento neto del 35 % por la adquisición de gasóleo agrícola, y del 15 % por la compra de fertilizantes aplicada en los dos años anteriores.

Igualmente se mantiene la exención del impuesto del IRPF para el cobro de los ecorregímenes de la Política Agraria Común (PAC).

En La Rioja los agricultores y ganaderos se pueden beneficiar de las reducciones establecidas a escala nacional, que son las siguientes:

- Ovino y caprino de carne de 0,13 a 0,09

- Ovino y caprino de leche de 0,26 a 0,18

Además, se efectuaron reducciones adicionales en determinadas zonas y cultivos:

Cereales: Avena en 29 municipios Cereales: Cebada en 39 municipios Cereales: Centeno en 29 municipios Cereales: Trigo en 39 municipios Cereales: Triticale en 39 municipios Frutos no cítricos: Cereza en 8 municipios Frutos no cítricos: Ciruela en 1 municipio Frutos no cítricos: Nectarina en 4 municipios Frutos no cítricos: Pera en 48 municipios Leguminosas: Guisantes grano en 39 municipios Leguminosas: Judía grano en 140 municipios Oleaginosas: Colza en 29 municipios Productos hortícolas: Pimiento en 123 municipios Productos hortícolas: Tomate en 123 municipios Uva para vino con D.O. en 105 municipios