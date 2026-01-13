La Rioja acude al CPFF con cautela pero criticando que el sistema de financiación haya sido negociado con Cataluña

Archivo - Vista general de una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) - Carlos Luján - Europa Press - Archivo
LOGROÑO, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Hacienda, Alfonso Domínguez, ha preferido hoy "esperar" a que se celebre, mañana, el Consejo de Política Fiscal y Financiera para pronunciarse sobre la propuesta de reforma autonómica del Gobierno central, aunque ha criticado que se haya negociado antes con Cataluña.
Domínguez, preguntado por los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ha comenzado afirmando que el Ejecutivo riojano, y su presidente, Gonzalo Capellán, "no hace comentarios muy profundos sobre powerpoints hechos a la prensa o a otras formaciones políticas" porque no le parece "serio" ni "riguroso".
"A nosotros nos gusta pronunciarnos sobre proyectos, propuestas concretas, bien analizadas en detalle, en las que podamos conocer cuáles son los beneficios y los perjuicios que provoca para los riojanos", ha dicho.
Por eso ha preferido "esperar" a que se celebre mañana el Consejo para trasladar una opinión formada de esta comunidad, una vez oída a la ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, y conocer "todos los pormenores".
No obstante, ha rechazado de antemano que, un sistema que afectará a todas las comunidades, haya podido ser negociado, antes y de forma bilateral, con otra comunidad (en referencia al acuerdo entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras).
Entre las cuestiones que Domínguez esperará a conocer mañana ha señalado cómo se aplicará el principio de ordinalidad (que garantiza que las regiones que más aportan no recibirán menos que las regiones que reciben) porque, a su juicio, "es contrario a la solidaridad y el principio de redistribución de la riqueza entre los territorios".
Junto a esto, ha puesto el acento en una "línea muy importante de negociación de cualquier sistema de financiación de las comunidades autónomas" para La Rioja, que es que se tenga en cuenta la despoblación; "un problema que la Rioja sufre".
Así pues, ha anunciado: "Vamos a escuchar, lo vamos a analizar y después nos pronunciaremos más rigurosamente y profundamente sobre esta nueva propuesta".