La Rioja destinará el 14 % de los fondos FEDER a mejorar la gestión integral del agua y reforzar la resiliencia hídrica

Archivo - El director general de Fondos y Relaciones con la UE, Jesús Ángel Garrido. - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director general de Fondos y Relaciones con la UE, Jesús Ángel Garrido, ha presentado hoy, día 20, en la Comisión de Recursos Naturales (NAT) del Comité Europeo de las Regiones (CdR), la reprogramación del Programa FEDER 2021- 2027 acometida por el Gobierno regional y orientada a reforzar la resiliencia hídrica del territorio, para lo que se destinará el 14 por ciento de los fondos a financiar inversiones que mejoren la gestión integral del agua en La Rioja.

Garrido ha explicado que "para mi comunidad autónoma es importante subrayar la urgente necesidad de mejorar la ejecución de la normativa de protección del agua, incrementar la eficiencia hídrica y afrontar la escasez de recursos avanzando hacia un modelo europeo de mayor resiliencia hídrica".

Por ello, "y en respuesta a la invitación de la Comisión Europea a reprogramar los fondos europeos para atender nuevos retos como el cambio climático o la defensa, el Gobierno de La Rioja ha apostado por avanzar hacia una mejor gestión del agua". En concreto, el propósito es "redirigir recursos hacia actuaciones que refuerzan la eficiencia hídrica para fines agrícolas y no agrícolas", entre ellas, intervenciones en pequeños municipios para modernizar sus sistemas de abastecimiento y evitar pérdidas de agua. Así está prevista "la incorporación de sistemas de telecontrol, automatización y medición, que permiten mejorar la gestión integral del agua y la energía, detectar fugas y optimizar el funcionamiento de las infraestructuras".

El director general de Fondos y Relaciones con la UE ha destacado que esta reprogramación de los fondos FEDER "puede servir como buena práctica para otras regiones", y "demuestra la importancia de seguir contando con la política de cohesión y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional para hacer frente a los problemas que debemos afrontar de manera urgente".