La Rioja llega al viernes con avisos por calor, lluvia y tormenta

Archivo - Lluvias y tormentas llegan a La Rioja - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Rioja llegará mañana, 14 de agosto, al viernes con temperaturas máximas altas que darán paso a un aviso al que se sumarán otros por lluvias y tormentas.

La situación meteorológica mantendrá activado el 'Plan nacional de predicción y vigilancia de fenómenos meteorológicos adversos (METEOALERTA)' de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Se esperan tormentas que activarán un aviso amarillo (bajo) en toda La Rioja desde las 12,00 horas y hasta las 22:00 horas y que, además, podrán ir acompañadas de granizo y rachas fuertes o muy fuertes de viento.

Además, se espera una temperatura máxima de 37 grados que activará otro aviso amarillo en la Ribera del Ebro, desde las 13,00 horas y hasta las 21,00 horas.

Por último, se esperan lluvias, con una precipitación acumulada en una hora de quince milímetros que activarán, también, un aviso de nivel amarillo, para toda La Rioja y, en este caso, desde las 12,00 horas y hasta las 22,00 horas.