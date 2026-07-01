La Rioja presenta en Bruselas sus acciones para impulsar la transición energética de edificios públicos

El director general de Fondos y Relaciones con la UE, Jesús Ángel Garrido. - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El director general de Fondos y Relaciones con la UE, Jesús Ángel Garrido, ha presentado en el 172.º pleno del Comité Europeo de las Regiones (CdR), los resultados del proyecto ATENEA, de impulso a la transición energética de los edificios públicos, y ha exhortado a "convertir los objetivos estratégicos en inversiones tangibles que protejan a las personas, reduzcan emisiones y preparen nuestros territorios para el futuro".

Durante su intervención en un debate sobre clima, energía y medioambiente celebrado junto a la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, Jesús Ángel Garrido ha destacado "la capacidad transformadora" de ATENEA.

"Gracias a este instrumento se están promoviendo inversiones para la transición energética de los edificios públicos, entre las que se han movilizado casi cuatro millones de euros de inversión en colegios riojanos", ha señalado, subrayando que estas actuaciones "mejoran el bienestar y las condiciones de aprendizaje de los alumnos".

El programa ATENEA, dotado con 1,63 millones de euros financiados en un 90 % por el Banco Europeo de Inversiones (BEI), se puso en marcha en 2023. Desde entonces, 94 entidades riojanas se han sumado al proyecto, que ha permitido impulsar inversiones en envolventes y sistemas térmicos, viviendas sociales, instalaciones de iluminación, placas fotovoltaicas y mejoras del alumbrado público en 41 municipios. Estas actuaciones han movilizado 37,7 millones de euros, apoyadas por fondos europeos como el FEDER y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

MEDIDAS PARA FACILITAR EL ACCESO A LA VIVIENDA

La sesión plenaria se reanudará mañana, día 2, con un debate sobre vivienda asequible junto a la presidenta del BEI, Nadia Calviño, y miembros del Parlamento Europeo, en el que Jesús Ángel Garrido intervendrá para informar de las medidas que el Ejecutivo riojano está desarrollando para facilitar el acceso a la vivienda y que "pueden servir de ejemplo para otras regiones y para las propias instituciones europeas".

En concreto destacará las ayudas al alquiler joven, dotadas con 6,4 millones este año; los avales a menores de 35 años en la compra o autopromoción de su primera vivienda habitual cuando el préstamo supera el 80 % del valor del inmueble, y el Plan Revive, dirigido a jóvenes que desean establecerse en municipios de hasta 5.000 habitantes.

Desde 2024, más de 1.600 riojanos menores de 45 años han solicitado estas ayudas, que oscilan entre 20.000 y 40.000 euros. Con un presupuesto de 15,1 millones de euros, este programa "ha sido reforzado recientemente con la actualización del precio máximo de vivienda susceptible de apoyo, que pasa de 180.000 a 220.000 euros para adaptarse al incremento de los costes y seguir facilitando la emancipación juvenil".

Por último, Jesús Ángel Garrido, incidirá en las ocho deducciones del IRPF destinadas a apoyar a los ciudadanos en sus gastos de vivienda, entre ellas las que cubren la subida de los intereses de préstamos hipotecarios en la adquisición de la vivienda habitual, el alquiler o la inversión en vivienda habitual para menores de 36 años, o la inversión en vivienda habitual en pequeños municipios. En la campaña de la Renta correspondiente al año 2024 se aprobaron 12.837 solicitudes que supusieron un ahorro de más 3,9 millones de euros a los contribuyentes riojanos.