Salud impulsa la Semana del Paciente Mayor para promover un envejecimiento saludable, activo y con autonomía

La gerente de Atención Primaria del Servicio Riojano de Salud, Begoña Ganuza, y la directora de Cuidados de Enfermería de Atención Primaria del SERIS, Victoria Musitu Pérez,presentan la Semana del Paciente Mayor - EUROPA PRESS

LOGROÑO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La gerente de Atención Primaria del Servicio Riojano de Salud, Begoña Ganuza, y la directora de Cuidados de Enfermería de Atención Primaria del SERIS, Victoria Musitu Pérez, han presentado la Semana del Paciente Mayor y del Envejecimiento Saludable, una iniciativa que, bajo el lema 'Suma vida al tiempo', ofrecerá del 5 al 9 de octubre diferentes actividades dirigidas a fomentar un envejecimiento activo, saludable y con sentido.

La programación se desarrollará en los centros de salud Joaquín Elizalde (Logroño), Calahorra y Nájera, además de en la Residencia de Personas Mayores de Lardero, y abordará cuestiones directamente relacionadas con la salud, la autonomía y la calidad de vida de las personas mayores. Entre ellas figuran la estimulación cognitiva y la memoria, la prevención del edadismo, la alimentación saludable, el uso seguro de los medicamentos, el ejercicio físico, la detección y prevención de la fragilidad y las caídas, el bienestar emocional, la participación comunitaria o el manejo de las nuevas tecnologías.

Ganuza ha explicado que el propósito de esta iniciativa es "poner el foco no solo en vivir más años, sino en vivirlos con la mayor salud, autonomía y calidad de vida posibles". "El envejecimiento saludable implica cuidar la salud física, pero también los vínculos sociales, el bienestar emocional, la participación en la comunidad y la capacidad de cada persona para seguir tomando decisiones sobre su propia vida", ha señalado.

La gerente de Atención Primaria ha incidido asimismo en el papel de los centros de salud como espacios fundamentales para prevenir la fragilidad, detectar riesgos de forma precoz y acompañar a las personas mayores para que mantengan durante el mayor tiempo posible su autonomía y bienestar.

La Semana del Paciente Mayor se enmarca en la estrategia de coordinación sociosanitaria que Atención Primaria está reforzando especialmente en la atención a las personas mayores y que incluye, entre otras iniciativas, la coordinación con las residencias, la unidad móvil bucodental o el servicio de extracción de sangre a domicilio.

MÁS COORDINACIÓN ENTRE ATENCIÓN PRIMARIA Y LAS RESIDENCIAS

Los últimos datos disponibles reflejan un incremento de la actividad desarrollada en el marco de la coordinación entre Atención Primaria y las residencias de servicios sociales. Entre enero y septiembre de 2026 se contabilizaron 1.178 actuaciones de coordinación, frente a las 996 del mismo periodo de 2025, lo que supone un crecimiento del 18,3 por ciento.

Entre los indicadores que más aumentan se encuentran las visitas a residencias, que pasan de 30 a 64, un 113,3 por ciento más. En conjunto se han obtenido unos resultados que revelan la eficacia del programa, disminuyendo en un 25,37 por ciento los ingresos hospitalarios comparando el año 2025 con el año 2026, y un 12,86 por ciento de las asistencias en urgencias.

Esta estrategia se completa con proyectos específicos destinados a mejorar la atención a las personas mayores institucionalizadas. Entre ellos figura el programa de Monitorización Continua de Glucosa para personas con diabetes tipo 2 insulinodependientes, en el que participan actualmente nueve centros sociosanitarios y 41 personas.

A estas actuaciones se suman la unidad móvil bucodental, que desde su puesta en marcha en julio ha atendido a 150 personas directamente en sus residencias, y el servicio de extracción de sangre a domicilio, que desde su inicio en la primavera de 2024 ha realizado cerca de 400 extracciones, fundamentalmente en pequeños municipios.

Una semana con actividades prácticas y preventivas Por su parte, Victoria Musitu ha explicado que la Semana se ha diseñado desde una perspectiva "eminentemente práctica, preventiva y cercana", con el objetivo de proporcionar a las personas mayores herramientas sencillas que puedan incorporar a su vida cotidiana.

"Queremos que las personas mayores sean protagonistas de su propia salud. Hablamos de cuestiones tan cotidianas como moverse de manera segura, alimentarse bien, manejar adecuadamente la medicación, mantener activa la memoria, sentirse acompañado o desenvolverse con las nuevas tecnologías", ha indicado.

A lo largo de la semana, las diferentes actividades irán rotando entre los centros de salud Joaquín Elizalde de Logroño, Calahorra y Nájera para facilitar la participación y permitir que las personas interesadas puedan acudir también a otro centro si el horario de una determinada actividad no se adapta a sus posibilidades.

El programa incluye talleres de memoria y agilidad mental; actividades sobre soledad no deseada y relaciones intergeneracionales; sesiones sobre alimentación saludable y lectura de etiquetas; revisión y uso seguro de la medicación; formación sobre la aplicación RiojaSalud; ejercicio multicomponente mediante el programa Vivifrail; prevención de caídas; actividades sobre edadismo y encuentros intergeneracionales. La Residencia de Personas Mayores de Lardero contará igualmente con una programación específica durante los cinco días.

El lunes se celebrará un taller de memoria y agilidad mental; el martes, una actividad de cinefórum sobre edadismo; el miércoles, un taller de cocina saludable con productos de su propia huerta; el jueves se desarrollará una actividad vinculada al programa JERO para la valoración de la marcha y la fragilidad; y el viernes tendrá lugar un encuentro intergeneracional con alumnado de segundo de Bachillerato.

CARÁCTER MULTIDISCIPLINAR

Musitu ha destacado además el carácter multidisciplinar de la iniciativa, en la que participarán profesionales de Enfermería y Medicina de Atención Primaria, Nutrición Comunitaria, Farmacia Comunitaria, Psicología Comunitaria y Fisioterapia.

"Esta diversidad de profesionales nos permite abordar el envejecimiento desde una perspectiva integral. La salud de una persona mayor no depende únicamente de una enfermedad o de un tratamiento, sino también de su funcionalidad, su autonomía, su entorno, sus relaciones y su participación social", ha concluido.