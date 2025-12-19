SDi refuerza su compromiso social en Navidad con iniciativas solidarias en La Rioja

LOGROÑO 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

SDi reafirma un año más su compromiso con la solidaridad y el apoyo a las personas en situación de vulnerabilidad a través de distintas iniciativas sociales desarrolladas durante la Navidad en La Rioja. La compañía considera estas fechas una oportunidad clave para intensificar su labor social y contribuir activamente al bienestar de la comunidad.

'El Árbol de los Sueños: haciendo realidad deseos'. SDi ha participado un año más en la campaña navideña 'El Árbol de los Sueños', impulsada por CaixaBank, que en su octava edición llegará a más de 34.000 niños y niñas en situación de vulnerabilidad en toda España.

En La Rioja, la contribución de la compañía ha consistido en cumplir los sueños de 50 menores de hasta 12 años, quienes escribieron su carta con el regalo que más ilusión les hacía recibir. Gracias a la implicación y generosidad del equipo de SDi, estos deseos se han convertido en realidad, aportando ilusión a familias para las que este gesto puede representar su único regalo de Navidad.

'Cesta Solidaria SDi: sumando fuerzas por Cocina Económica'. La Cesta Solidaria SDi es ya una iniciativa consolidada en la compañía. Como cada año, se ha celebrado en las oficinas de Logroño y Calahorra, con 100 participaciones por cesta a un precio de 2 euros. El número ganador se ha vinculado a los dos últimos dígitos del sorteo de la Lotería de Navidad, combinando solidaridad y tradición.

El 100 % de lo recaudado se destina a Cocina Económica, una entidad social con más de 130 años de historia en Logroño, dedicada a ofrecer apoyo y alternativas a personas en situación de vulnerabilidad o precariedad.

'Llena de vida la Navidad: donación de sangre'. El compromiso social de SDi también se traduce en acciones con un impacto directo y vital, como la participación en campañas de donación de sangre en colaboración con el Banco de Sangre de La Rioja. La empresa facilita que sus empleados y empleadas puedan donar, sumándose a estas campañas dos veces al año.

Según informa el Banco de Sangre, la Navidad es una de las épocas más críticas. Ante esta situación, SDi colabora activamente para garantizar el abastecimiento necesario y concienciar sobre la importancia de donar de forma regular.