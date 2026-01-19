Silvana Estrada, Ismael Serrano, Iseo & Dodosound, Biznaga, Repion, Las Migas, Tu otra Bonita, en 'Sierra Sonora 2026'

Cartel de 'Sierra Sonora 2026' - SIERRA SONORA
LOGROÑO, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -
Sierra Sonora ha anunciado los nombres de los primeros grupos que han confirmado su asistencia a los conciertos de este 2026. Silvana Estrada, Ismael Serrano, Iseo & Dodosound, Biznaga, Repion, Las Migas, Tu otra Bonita y Rufus T. Firefly protagonizan parte de la programación que promete de nuevo ser un rotundo éxito.
Tras 6 años, 22 ediciones y más de 100 conciertos este ciclo artístico-musical sigue creciendo. Sierra Sonora es la cita en la que la cultura reclama su espacio en la España despoblada, con el pueblo riojano de Viniegra de Abajo y su mágico entorno mágico como el mejor escenario donde tendrán lugar citas musicales, de cine, narrativas, gastronómicas, artísticas y de teatro.
'Sierra Sonora' también pone a disposición de su público un camping, área camper, una variada oferta gastronómica y autobuses de ida y vuelta desde Logroño para que no te preocupes de nada.
Las entradas ya están a la venta en:
https://entradas.qr4events.com/search?scroll=true&query=asociacion+sierra+sonora
CALENDARIO SIERRA SONORA 2026
#sierrainvierno 14 marzo- Biznaga + Tobogán + Niña Coyote eta Chico Tornado
#sierraprimavera 29-31 mayo- Silvana Estrada + Neomak + Caamaño & Ameixeiras + De Ninghures + Marte Lasarte + Drugos
#sierraverano 6-9 agosto- Iseo & Dodosound + Rufus T. Firefly + Repion + Las Migas + Tu otra Bonita + El Nido + Ana Lua Caiano + Casapalma + Ezezez + Paco Pecado + Olatz Salvador + De Fem + Honahlei
#sierraotoño 9-12 octubre- Ismael Serrano + Puño Dragón + Colectivo Panamera + Belén Natalí + Oslo Ovnies + Juventude