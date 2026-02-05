Silvia de Félix expone desde este viernes 53 fotografías y un audiovisual en la muestra 'Destino Democracia'

Fotografía de la exposición 'Destino Democracia' - SILVIA DE FÉLIX

LOGROÑO, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Imagen ofrece desde mañana, viernes 6 de febrero, la exposición 'Destino Democracia', que reúne 53 fotografías y un audiovisual de Silvia de Félix.

La muestra se inaugura mañana viernes, a las 19:30 horas, con presencia de la autora y es, según ha avanzado la Casa de la Imagen, "una propuesta inédita, tanto por la particularidad de la temática como por la diversidad de países documentados".

Se trata, ha relatado, de "una exposición necesaria en momentos en la que la vida pública corre el riesgo de deshumanizarse". Tiene la pretensión de embarcar al espectador en un viaje por dos continentes para reflexionar sobre los desafíos de la democracia y los diferentes momentos de un proceso electoral.

"Cuando la capacidad de análisis esta limitada, la transparencia que aportan las imágenes honestas nos acercan una realidad fácilmente comprensible: la de aquellos que luchan contra mundos radicales de intolerancia", ha señalado.

Así, ha dicho, "Silvia de Félix convierte en protagonistas a personas que buscan con su voto la cohesión social, la participación y la esperanza en un bienestar que en muchos casos fue arrebatado por la fuerza".

La exposición "pone el foco en el valor de la democracia en tiempos convulsos, la democracia como sistema de gobierno que debemos defender ante las autocracias que allanan fronteras invadiendo territorios soberanos".

Un recorrido por las diferentes fases de un proceso electoral que es "la materialización del esfuerzo genuino de las naciones por elegir a sus líderes mediante el sufragio universal".

Comprende dieciocho países en África y Latinoamérica, en fotografías plasmadas a través de casi dos décadas, desde 2005 hasta el momento actual.

Las imágenes recogen momentos tanto de las semanas previas a la votación (preparación y formación de los miembros de mesas electorales, las campañas de los partidos políticos y candidatos), como de las diferentes etapas de la jornada electoral: desde la apertura de urnas hasta el recuento de resultados.

SILVIA DE FÉLIX

Silvia de Félix nace en Zaragoza y es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra. Ha estudiado Derecho en la UNED y acredita el Máster profesional en Comunidades Europeas y Unión Europea por el Real Instituto de Estudios Europeos de Zaragoza.

Desde 2005 colabora de forma regular en proyectos de democratización y derechos humanos con organizaciones internacionales. Ha participado en más de 25 procesos electorales en cuatro continentes como observadora internacional de elecciones, responsable de prensa, analista de medios de comunicación y redes sociales, principalmente con la Unión Europea, la OSCE y el Centro Carter.

En Aragón ha trabajado como periodista en ABC|Aragón, la Agencia EFE, el Periódico de Aragón y como redactora jefa de la edición del diario Metro, a principios de los años 2000. En Madrid, ha formado parte de las redacciones del diario Expansión, de CNN+ y de El País.

Desde el exterior, ha contado la actualidad desde las corresponsalías de Bruselas para la Agencia EFE y en Turquía para El País, la Cadena Ser y el diario Cinco Días. En 2023 la Asociación y el Colegio Profesional de Periodistas de Aragón le otorgaron el Premio a la mejor periodista aragonesa en el extranjero.

En fotografía, la autora se ha formado en la Escuela Spectrum Sotos (Zaragoza), donde ha participado en cursos de fotografía analógica y digital, así como en seminarios especializados de edición de fotografía digital e impresión. Ha completado su formación artística en el Centro de Tecnologías Avanzadas (CTA) de Zaragoza, participando en cursos de composición fotográfica y reporterismo en zonas de conflicto.