Solicitan 4 años y medio de cárcel para un hombre sorprendido con anfetamina, cannabis y MDMA en el interior del coche

LOGROÑO, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Fiscal solicita una pena de 4 años y 6 meses de cárcel así como una multa de 924 euros para una persona acusada de un delito contra la salud pública al ser sorprendida por la Guardia Civil con drogas en el salpicadero de su vehículo.

Según el escrito del Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se remontan a la medianoche del 7 de junio de 2019 cuando el acusado fue interceptado por una patrulla de la Guardia Civil en Villamediana de Iregua.

Al darle el alto, el procesado intentó huir con su vehículo sin llegar a conseguirlo. Tras identificar a los ocupantes del coche, los agentes intervinieron en el hueco del salpicadero diferentes sustancias estupefacientes que, una vez analizadas, resultaron ser anfetamina, cannabis y MDMA.

Después del análisis en el laboratorio, éstas hubieran tenido un valor económico en el mercado ilícito de alrededor de 300 euros.