Sucesos.- Desarticulada una red dedicada al tráfico de cocaína y hachís en el norte de España

Droga incautada en la operación - GUARDIA CIVIL DE LA RIOJA

LOGROÑO, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil de Álava y el Grupo de estupefacientes de la Policía Nacional de Burgos, en el marco de una investigación conjunta han culminado la explotación de la Operación 'Tsuki-Vizapa', una investigación iniciada a mediados de 2025 que ha permitido desarticular una organización criminal presuntamente dedicada al tráfico de cocaína y hachís con destino al norte de España. Los integrantes del grupo estaban asentados en la Comunidad Autónoma de La Rioja.

La investigación se inició tras detectarse la actividad de una organización dedicada al transporte y distribución de importantes cantidades de sustancias estupefacientes desde el sur de España hacia el norte peninsular. Las primeras pesquisas permitieron, a comienzos de 2026, la detención de dos integrantes de la organización cuando transportaban importantes partidas de droga. En sendas actuaciones fueron intervenidos 10 kilogramos de cocaína en la provincia de Salamanca y 220 kilogramos de hachís en la provincia de Toledo.

Para dificultar la acción policial, los miembros de la organización utilizaban vehículos lanzadera encargados de detectar posibles controles, además de sofisticados sistemas de comunicación destinados a evitar la interceptación de sus comunicaciones.

A partir de estas intervenciones, los agentes centraron sus esfuerzos en identificar a los receptores de la droga y al entramado encargado de su distribución en el norte de España. Tras varios meses de investigación, desarrollada bajo la dirección de la autoridad judicial, se logró identificar a los integrantes del grupo asentados en la comunidad autónoma de La Rioja.

La fase de explotación de la operación se desarrolló el pasado mes de julio, con la práctica de entradas y registros en varios inmuebles de Logroño y Arnedo, donde fueron intervenidas nuevas cantidades de cocaína, hachís, marihuana, éxtasis y tusi, así como sustancias de corte, varias básculas de precisión, dos máquinas termoselladoras y 31.860 euros en efectivo.

La operación se ha saldado con ocho personas detenidas, seis de ellas arrestadas durante la fase de explotación, que se suman a las dos detenidas en las primeras fases de la investigación. Tras su puesta a disposición judicial, tres de los detenidos han ingresado en prisión provisional.

Entre los investigados figura un cuarto integrante de la organización que ya se encontraba interno en el Centro Penitenciario de Logroño, desde donde presuntamente ejercía funciones de intermediación en el suministro y distribución de las sustancias estupefacientes intervenidas, desempeñando un papel relevante dentro de la estructura criminal. El resto de los detenidos han quedado en libertad con cargos.

Con esta actuación, la Guardia Civil y la Policía Nacional han asestado un importante golpe al tráfico de drogas y al crimen organizado, reafirmando su compromiso en la lucha contra las organizaciones dedicadas al narcotráfico.