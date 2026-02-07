Una esquiadora, trasladada al San Pedro tras sufrir un accidente y ser rescatada en Villoslada de Cameros

Archivo - Servicio de urgencias del hospital San Pedro, ambulancias - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha tenido que ser rescatada y trasladada al Hospital San Pedro de Logroño tras sufrir un accidente mientras practicaba esquí de travesía en el término municipal de Villoslada de Cameros, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 11,09 horas de este sábado, un compañero de la esquiadora herida ha sido quién ha alertado del accidente, que ha ocurrido cuando se encontraban haciendo esquí de travesía desde el puerto de Santa Ines hacia Pico Buey.

Desde el Centro de Emergencias se ha movilizado a Guardia Civil y a los Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud y de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje, así como de SOS Castilla y León.

Las condiciones meteorológicas, con fuerte viento y niebla, han impedido la actuación de recursos aereos, por lo que el rescate ha tenido que realizarse por medios terrestres.

La herida, con síntomas de hipotermia, ha necesitado ser evacuada al Servicio de Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño.