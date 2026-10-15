El tiempo en La Rioja para hoy, jueves 15 de octubre de 2026

LOGROÑO 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, jueves 15 de octubre de 2026 en La Rioja, pocas nubes y máximas que se acercarán a los 30 grados.

El cielo estará poco nuboso, con nubosidad de evolución por la tarde, sin descartar algún chubasco disperso, preferentemente en la sierra.

El viento soplará variable, flojo. Las temperaturas no experimentarán grandes cambios y oscilarán entre 14 y 29 grados en Calahorra; entre 13 y 27 grados en Haro; y entre 14 y 28 grados en Logroño.