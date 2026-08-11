Un total de 532 agentes, 273 vehículos terrestres y un helicóptero velarán por la seguridad en el eclipse

La Guardia Civil velará por la seguridad el día del eclipse solar - GUARDIA CIVIL

LOGROÑO, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil en La Rioja activará un dispositivo de seguridad para el eclipse solar de mañana, 12 de agosto, compuesto por 532 agentes, 273 vehículos terrestres y un helicóptero.

En nota de prensa, el Instituto Armado ha señalado cómo La Rioja vivirá mañana un acontecimiento astronómico "excepcional" que, dada la posición de esta comunidad, atraerá a "miles" de personas hasta distintos puntos de la comunidad autónoma para presenciar "uno de los fenómenos naturales más relevantes de las últimas décadas".

Por ello, con el objetivo de garantizar la seguridad de los asistentes, facilitar la movilidad y proteger el entorno natural, la Guardia Civil desplegará "uno de los mayores dispositivos de seguridad organizados en La Rioja durante los últimos años".

De este dispositivo, 178 efectivos reforzarán la vigilancia en las principales zonas de observación y en los enclaves con mayor afluencia de público, mientras que el resto permanecerá distribuido por el conjunto del territorio para asegurar la prestación de los servicios ordinarios y la respuesta ante cualquier incidencia.

Participarán efectivos de Seguridad Ciudadana, la Agrupación de Tráfico, Policía Judicial, el Equipo PEGASO -especializado en el control y vigilancia de aeronaves no tripuladas (drones)-, Servicio Aéreo y el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), además de otras unidades de apoyo que permanecerán preparadas para intervenir de forma inmediata ante cualquier incidencia.

El dispositivo estará orientado a garantizar la seguridad ciudadana, prevenir alteraciones del orden público, regular la circulación en los accesos a las zonas de observación, facilitar una respuesta rápida ante posibles emergencias y velar por la conservación del entorno natural, especialmente frente a conductas que puedan provocar incendios forestales o causar daños medioambientales.

Durante toda la jornada, la Guardia Civil mantendrá una presencia preventiva y permanente en los puntos de mayor afluencia para ofrecer asistencia a los ciudadanos, facilitar información y contribuir a que el desarrollo del evento transcurra con total normalidad.

MOVILIDAD Y ACCESO A LAS ZONAS DE OBSERVACIÓN

Ante la elevada afluencia de personas y vehículos prevista para ese día, la Guardia Civil recomienda planificar los desplazamientos con suficiente antelación, utilizar únicamente las zonas habilitadas para el estacionamiento y evitar detener los vehículos en los arcenes, accesos o vías de circulación.

Asimismo, se solicita seguir en todo momento las indicaciones de los agentes y del resto de los servicios de emergencia, con el fin de garantizar una movilidad segura y facilitar el acceso de los vehículos de emergencias en caso de necesidad.

Con motivo de la elevada afluencia de personas que se espera durante la jornada, la Guardia Civil recomienda extremar las medidas de autoprotección para prevenir hurtos y robos de oportunidad.

En este sentido, se aconseja no dejar a la vista en el interior de los vehículos bolsos, mochilas, teléfonos móviles, cámaras fotográficas, carteras, dinero u otros objetos de valor, aunque el estacionamiento se realice por un breve espacio de tiempo.

Asimismo, es recomendable cerrar correctamente puertas y ventanillas antes de abandonar el vehículo.

Del mismo modo, se recomienda vigilar en todo momento los efectos personales, especialmente en las zonas con mayor concentración de personas, y comunicar de inmediato a la Guardia Civil cualquier incidencia o comportamiento que pueda resultar sospechoso.

PROTECCIÓN DEL ENTORNO NATURAL

El eclipse tendrá lugar en pleno periodo de máximo riesgo de incendios forestales, por lo que la Guardia Civil hace un llamamiento a la responsabilidad de todos los asistentes para preservar el patrimonio natural de La Rioja.

El Seprona intensificará la vigilancia en las zonas naturales más sensibles para prevenir conductas negligentes o imprudentes que puedan originar un incendio o causar daños al medio ambiente.

Se recuerda que está terminantemente prohibido hacer fuego, utilizar barbacoas o cualquier otra fuente de calor en el monte, así como abandonar colillas, residuos o cualquier material susceptible de provocar un incendio.

Del mismo modo, debido a las elevadas temperaturas propias del mes de agosto, se recomienda acudir con agua suficiente, protección solar, gorra, ropa ligera y calzado adecuado, además de prever posibles tiempos de espera en las zonas de observación.

La Guardia Civil agradece de antemano la colaboración de la ciudadanía y hace un llamamiento al civismo y a la responsabilidad para que este acontecimiento excepcional pueda disfrutarse con seguridad, respeto al medio natural y sin incidentes, contribuyendo entre todos a que el eclipse solar total del próximo 12 de agosto se convierta en una experiencia