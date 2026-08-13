Tráfico prevé 101.000 desplazamientos en La Rioja en la Operación Especial del 15 de agosto

Tráfico desplegará sus efectivos - Eduardo Parra - Europa Press

LOGROÑO, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico prevé que se alcancen los 101.000 desplazamientos en La Rioja en la Operación Especial del 15 de agosto, que se prolonga desde mañana, viernes 14 de agosto, y hasta el domingo, 16 de agosto.

En estos tres días, Tráfico prevé que se produzcan movimientos tanto de largo como de corto recorrido por las carreteras de La Rioja. Además, se unirán a los desplazamientos de salida los de retorno.

Coincidirán en las carreteras los desplazamientos por el cambio de quincena y los que se realicen a poblaciones del litoral y playas, o zonas de segunda residencia, por tratarse de unos días de ocio y descanso de fin de semana dentro del mes típicamente vacacional.

Las horas de mayor intensidad de tráfico prevista en las carreteras de La Rioja serán el viernes 14 de agosto desde las 16,00 a las 23,00 horas; y el domingo 16 de agosto, desde las 18,00 a las 23,00 horas.

MEDIDAS ESPECIALES

Para dar cobertura al gran número de desplazamientos que se producirán estos días y hacer que todos ellos sean seguros, Tráfico ha establecido una serie de medidas de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico para las que cuenta con la "máxima" disponibilidad de sus medios humanos.

Se incluyen agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal funcionario de los Centros de Gestión de Tráfico y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera, además del personal de los servicios de emergencias.

Respecto a los medios materiales, la DGT cuenta con radares fijos y móviles de control de velocidad, cámaras y furgonetas camufladas para control del uso de móvil y cinturón de seguridad, así como helicópteros y drones para la vigilancia desde el aire y vehículos y motos sin rotular que circularán por todo tipo de vías con el fin de comprobar el correcto comportamiento de los conductores durante la conducción.

Para favorecer la circulación en las zonas más conflictivas se instalarán carriles reversibles y adicionales con conos en las horas de mayor afluencia circulatoria y se establecerán itinerarios alternativos.

Asimismo, se paralizarán las obras en las carreteras, se limitará la celebración de pruebas deportivas y otros eventos que supongan la ocupación de la calzada y se restringirá la circulación de vehículos que transportan mercancías peligrosas, transportes especiales, así como la circulación de camiones de mercancías en general, en ciertos tramos de carreteras, fechas y horas.