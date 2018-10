Ubis (Cs): "No podemos sentarnos a negociar unos presupuestos de 2019, sin ver si se han concretado los de 2017 y 2018"

Publicado 23/10/2018 11:25:58 CET

LOGROÑO, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos de La Rioja, Diego Ubis, ha afirmado que su formación "no puede sentarse a negociar unos presupuestos para 2019, si los del 2017 y 2018 no se han concretado o no estamos de acuerdo con la ejecución de los mismos"

Ha sido en una comparecencia de prensa, en la que ha analizado el grado de ejecución de las medidas destinadas a la ampliación de un año de la tarifa plana de autónomos. Preguntado por la negociación de los presupuestos con el Gobierno riojano, ha señalado que el viernes pasado "recibimos un breve informe de la ejecución de los acuerdos presupuestarios, sobre todo de 2018", algo que "llevábamos pidiendo desde julio".

"Estamos ahora estudiando esos documentos, pero falta información en los mismos, por lo que vamos a solicitar toda la que veamos relevante y conveniente para evaluar el grado de cumplimiento de los mismos", ha concluido Ubis.