Ubis renuncia a participar en las primarias de Ciudadanos que elegirán al cabeza de lista

Publicado 12/02/2019 12:53:23 CET

LOGROÑO, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Diego Ubis, ha anunciado hoy que no participará en el proceso de Primarias del partido y, por tanto, renuncia a ser el cabeza de lista al Parlamento y candidato a la presidencia del Gobierno.

"No voy a participar en el proceso de Primarias y, por tanto, renuncio desde ya a ser el candidato de Ciudadanos a ser presidente del Gobierno de La Rioja", ha anunciado Ubis en una rueda de prensa en la que ha sustentado su decisión en dos pilares: "priorizar" a la familia y centrarse en el trabajo parlamentario pendiente hasta final de legislatura.

La declaración de Ubis produce un cambio después de que, el pasado 9 de enero, avanzara: "Yo siempre he dicho que tengo ilusión por continuar" y, por tanto, llega después de que éste recapacite.

Así, aunque ha reconocido que ha sido una decisión "difícil y meditada", ha relatado que, estando de baja paternal se ha dado cuenta de que le quedan unos meses "preciosos" con dos hijas, la pequeña de tres meses, que en poco tiempo empezará la guardería, y la mayor que en septiembre empezará el colegio.

Una "época preciosa" que quiere aprovechar y, por tanto, ha decidido "priorizar a la familia". "Y como la vida son prioridades", ha añadido, ha optado por priorizar su vida personal "en los próximos meses". Y es que su vida esta legislatura ha sido, ha dicho, "fructífera", también en el terreno personal.

Ha sido, también, ha asegurado, una decisión por "responsabilidad", porque quedan unos meses "frenéticos" en el Parlamento, en los que hay que sacar "mucho trabajo adelante" y "concentrarse en iniciativas importantes".

Por tanto, desea estar centrado en este trabajo sin que el hecho de que tener que estar "volcado" en un proceso de Primarias, primero, y una campaña después le distraiga.

"Si no se puede dar el cien por cien en mejor dar un paso al lado", ha creído. No obstante, ha advertido de que no se retira, seguirá "trabajando en una segunda línea" y no descarta aparecer en las listas de cara a las elecciones de mayo, o en la del Congreso.

Preguntado acerca de si las acusaciones de acoso laborar de Rebeca Grajea han influido ha dicho que "directamente no" porque, en todo caso, le hubieran hecho "más fuerte". En este asunto, además, ha insistido en que ha optado por "apartarse para no perjudicar al partido" con declaraciones y polémica.

Sí que le ha valido, ha relatado, para "constatar que todo vale en política" si se quiere "hacer daño a un supuesto rival". También, para comprender que "hay cosas más importantes".

En su comparecencia, Ubis ha estado arropado por el secretario nacional de organización de Ciudadanos, Fran Hervías, con quien ha dicho que une una buena relación a pesar de no estar de acuerdo en todo.

Ha asegurado que "la relación con el partido es excepcional" y con el Grupo Parlamentario, "hasta hace unas semanas", cuando saltaron las declaraciones de Grajea, también era "buena".

La decisión de Ubis deja el paso libre a la otra candidatura de Cuidadanos en La Rioja, la de Pablo Baena, que en principio no tendría rival, aunque hoy el portavoz parlamentario ha invitado a los afiliados a presentarse.