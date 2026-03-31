UGT asegura a Galiana que "nunca ha priorizado los derechos del profesorado interino sobre los de FP"

Archivo - El consejero de Educación, Alberto Galiana - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos La Rioja "corrige" las declaraciones realizadas por el consejero de Educación, Alberto Galiana, el pasado 26 de marzo de 2026 en el Parlamento de La Rioja al afirmar, en relación con los complementos de los profesores técnicos de Formación Profesional, "que el sindicato nunca se ha negado a trabajar en esa línea (...)".

Las declaraciones continuaban indicando que "es verdad que hemos pedido en el seno de la Mesa Sectorial a las Organizaciones Sindicales una priorización de objetivos y evidentemente se ha priorizado la negociación en el ámbito de los interinos".

Desde UGT afirman "que esta declaración no se ajusta a la realidad, porque UGT jamás ha priorizado unos asuntos frente a otros, tal y como hemos dejado constancia en todas las Mesas Sectoriales de Educación en las que se nos ha solicitado fijar prioridades".

En este sentido, desde el sindicato añaden que "hemos señalado de manera reiterada que para UGT Servicios Públicos todo lo que afecta a las personas trabajadoras docentes es prioritario".

Entre las cuestiones que ha defendido el sindicato están los complementos para el profesorado de FP que no ha pasado al A1, así como el incremento de los complementos de los equipos directivos, incluidos los directores de los equipos de orientación.

"También hemos reclamado el complemento que equipara a los maestros al A1 y el reconocimiento a los tutores. Otro de nuestros asuntos prioritarios es la normativa sobre comisiones de servicio, el aumento de plantillas y la reducción de ratios, y la orden de interinos, junto con la carrera profesional docente".

Además, desde UGT "seguimos insistiendo en los seis días de libre disposición, la regulación del teletrabajo, la disminución de la carga burocrática, la correcta categorización de los puestos de difícil desempeño, la organización de las oposiciones y una oferta adecuada en las OPES, además de otros temas que afectan al profesorado".

En resumen, desde el Sector de Enseñanza de UGT Servicios Públicos La Rioja "exigimos constantemente a la Consejería de Educación un compromiso real para que la educación pública esté en el centro de la acción política y se convierta en una auténtica prioridad de nuestra comunidad autónoma".

Desde UGT reclaman "soluciones a los problemas que afectan tanto a las personas trabajadoras de la enseñanza pública como a su alumnado, y pedimos avanzar en los asuntos pendientes con el objetivo de dar estabilidad al sistema educativo. Si queremos contar con los mejores docentes para nuestro alumnado y para nuestro país, defendemos que el profesorado reciba un salario acorde con su formación continua, su dedicación y la gran responsabilidad que supone educar a los futuros ciudadanos de nuestra sociedad".