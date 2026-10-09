UNIR abre su nuevo curso 2026-2027 con una apuesta decidida por "una universidad más internacional y de investigación" - UNIR

LOGROÑO, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) ha abierto su nuevo año académico, 2026-2027, mostrando su apuesta firme por "una universidad más internacional, comprometida con una investigación de impacto y con la IA orientada al estudiante".

En concreto, la proyección internacional de UNIR, la investigación orientada a resolver problemas reales de la sociedad y la integración de la inteligencia artificial al servicio del aprendizaje de los estudiantes marcarán la nueva etapa de la Universidad Internacional de La Rioja tras la investidura de Ramón Vilarroig Moya como rector de la institución.

Durante su primer discurso al frente de UNIR, Vilarroig (Castellón, 1968) ha defendido una universidad capaz de combinar excelencia académica, innovación educativa y transferencia de conocimiento, en un contexto de profundas transformaciones tecnológicas y sociales. Ha apostado también por fortalecer la presencia internacional de la universidad, especialmente en el ámbito iberoamericano, y por impulsar una investigación con impacto social orientada a resolver problemas concretos de la sociedad.

REPRESENTANTES INSTITUCIONALES Y ACADÉMICOS

El solemne acto de investidura se ha celebrado este viernes en Riojaforum con motivo de la apertura del curso académico 2026/2027, y contó con la presencia de los principales representantes institucionales, autoridades académicas, profesores, investigadores y miembros de la comunidad universitaria.

Desde La Rioja, donde nació la Universidad y donde mantiene su principal centro de decisión académica e institucional, UNIR se ha consolidado como uno de los principales focos de empleo cualificado y generación de conocimiento de la región.

El nuevo rector, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universitat Jaume I de Castellón, sucede a José María Vázquez García-Peñuela, que ha ocupado el Rectorado desde los inicios de la universidad en 2009 y que pasa a ostentar la condición de Rector Honorífico de la institución.

Las primeras palabras de Vilarroig estuvieron dedicadas a José María Vázquez García-Peñuela, "el rector que ha acompañado a esta universidad en años decisivos de su historia: el que la vio nacer como universidad nativa digital en un momento en que casi toda la oferta académica era presencial, y el que ha sabido conducir su tránsito de proyecto pionero a institución consolidada, con presencia en España y en tantos países de América Latina".

"Recibo un legado de excelencia construido con rigor y visión académica, y quiero que estas primeras palabras como Rector sean también de profunda gratitud hacia usted, hacia su impulso intelectual y universitario, y hacia todo el equipo que ha hecho posible este camino", afirmó el nuevo rector.

IMPLICADOS EN EL BIEN COMÚN

En el evento han intervenido también el rector saliente, José María Vázquez García-Peñuela; la vicerrectora de Profesorado y Acción Cultural, María Teresa Santa María; el secretario general de la universidad, Pablo Guzmán, encargado de presentar el resumen del curso académico y de dar lectura al acuerdo por el que se nombró rector magnífico a Ramón Vilarroig; y el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán.

El rector saliente, en su discurso, ha pedido a los profesores que "supieran comunicar a los estudiantes una actitud que les lleve a trascender más allá de los propios proyectos e intereses para implicarse en las facetas de la vida social y cultural que atañen al bien común".

También les ha aconsejado que "sopesasen en sus proyectos de publicación si en ellos se va a contener o no una real aportación científica" y que solamente en ese caso procedan a la publicación.

Finalmente ha agradecido a todos los miembros de la comunidad universitaria el esfuerzo realizado durante los años de su rectorado.

CRECIMIENTO CONSTANTE

Durante la ceremonia de inicio de año universitario, el secretario general de la Universidad, Pablo Guzmán, ha presentado el balance del curso anterior, destacando sus más de cien mil estudiantes matriculados en titulaciones oficiales grado, máster y doctorado, que son atendidos por casi cinco mil docentes y más de mil profesionales técnicos de gestión y administración.

"Su esfuerzo ha posibilitado desarrollar una oferta de 302 titulaciones oficiales: 63 grados, 235 másteres universitarios y 4 doctorados, además de 519 titulaciones propias", desglosó Guzmán.

Ha anunciado también que fueron verificadas durante el curso anterior 44 nuevas titulaciones oficiales (11 grados y 33 másteres) e incorporadas 55 nuevas titulaciones propias.

RECONOCIMIENTOS A DOCENTES E INVESTIGADORES

Asimismo, UNIR ha reconocido la labor de 14 profesores destacados en DOCENTIA, el programa con el que la institución evalúa y promueve la calidad docente de su profesorado; de cuatro docentes distinguidos por sus buenas prácticas docentes; y de ocho investigadores por sus destacadas aportaciones científicas y por el impacto nacional e internacional de sus trabajos.

La universidad ha otorgado también un reconocimiento especial a los 13 miembros de la subcomisión de evaluación académica del programa DOCENTIA-UNIR presentes en el acto, responsable de la mejora continua de la calidad educativa en la institución. En las aperturas de curso anteriores, estos reconocimientos estuvieron dedicados a profesores con una larga trayectoria en la universidad y a investigadores principales de grupos de investigación.

CIERRE INSTITUCIONAL

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha sido el encargado de clausurar el acto académico. En su intervención, ha reconocido a UNIR "por este gran proyecto nacido en La Rioja, por la calidad de su enseñanza y por una trayectoria de crecimiento que espera que siga vinculada a esta comunidad". Asimismo, ha destacado su papel como referente en el acceso al conocimiento para miles de estudiantes en todo el mundo que, "sin la educación en línea, no habrían tenido esa oportunidad."

En su discurso, también ha puesto en valor la labor de los investigadores, así como sus horas de trabajo, sacrificio y compromiso con el conocimiento y la ciencia.

Tras sus palabras, la interpretación del tradicional Gaudeamus Igitur y la salida de la comitiva académica han puesto el cierre a la ceremonia y dieron comienzo oficialmente al curso académico 2026/2027.