UNIR y Alcaldía de Santiago de Chile firman convenio estratégico para impulsar la educación online de máxima calidad

UNIR y Alcaldía de Santiago de Chile firman un convenio estratégico para impulsar la educación online de máxima calidad - UNIR

LOGROÑO, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y la Alcaldía de Santiago de Chile han firmado un convenio marco estratégico para impulsar la educación universitaria 100% online de máxima calidad en el país.

En un acto celebrado en el Palacio Consistorial, sede de la Municipalidad de Santiago, el alcalde Mario Desbordes y Martín Santivañez, director de Desarrollo Institucional de UNIR, han rubricado la firma de la alianza.

La iniciativa supone un paso trascendente para un "Santiago que emprenda, que aprenda y no se detenga. Aprovechen este beneficio pensado para ustedes", ha indicado Desbordes durante el acto.

El objetivo del convenio es establecer un marco de cooperación mutua que permita desarrollar actividades conjuntas en áreas como la formación académica, la investigación, la extensión universitaria y el apoyo a iniciativas de desarrollo local. Se busca aprovechar la experiencia educativa de UNIR, reconocida por su modelo pedagógico innovador y su proyección internacional, y el conocimiento de la realidad comunal que posee la Municipalidad de Santiago, para generar beneficios directos tanto para la comunidad santiaguina como para los estudiantes y profesionales vinculados a la universidad

PILARES DE LA ALIANZA

La firma de la alianza se sostiene en los siguientes pilares:

Acceso a formación de calidad y excelencia internacional: los funcionarios, asociados y familiares directos podrán acceder a las más de 200 maestrías online de UNIR respaldadas por el Ministerio de Educación en Chile.

Beneficios especiales donde se establecen condiciones preferenciales exclusivas para facilitar el desarrollo profesional y personal de todos los beneficiarios, buscando acercar oportunidades educativas de excelencia a la comunidad santiaguina, fortaleciendo tanto el crecimiento de las personas como la gestión local

De este modo, UNIR y la Alcaldía de Santiago fortalecen su cooperación internacional. La misma potenciará áreas como formación, investigación, transferencia tecnológica y el impacto social y comunitario, impulsando la innovación educativa, así como otras iniciativas de interés común que puedan acordarse conjuntamente.

COMPROMISOS CLAVES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES

Las partes firmantes del acuerdo asumen compromisos claves, tales como:

Otorgar beneficios y condiciones preferenciales exclusivas para facilitar la formación en más de 200 maestrías100% online. Promover la colaboración internacional, la generación de conocimiento y la ejecución de iniciativas conjuntas con valor para el territorio. Impulsar espacios de capacitación y actualización continua adaptados a las necesidades de la gestión pública y el desarrollo comunal.

Para Martín Santivañez, quien durante la firma del convenio ha estado acompañado por Daniela de la Fuente, Gerente de Desarrollo Institucional de esta institución de educación superior, el acuerdo es clave porque acerca la educación de excelencia, permitiendo formación internacional a quienes forman parte de la gestión municipal, impulsando su desarrollo y el de su entorno familiar cercano.

Al consolidar este acuerdo, la Universidad Internacional de La Rioja refuerza su compromiso por ofrecer educación superior en línea de máxima calidad para los chilenos. En España, imparte 50 grados, 204 másteres oficiales, 101 títulos propios y 4 programas de doctorado que tienen como objetivo acercar una educación integral y personalizada a los más de 100.000 estudiantes que trabajan en sus aulas presenciales-virtuales desde un centenar de naciones, principalmente en España e Hispanoamérica.

UNA AUTÉNTICA PALANCA SOCIAL

Su método de enseñanza, adecuado a las demandas del mercado laboral, hace de UNIR una auténtica palanca social que rompe barreras y ayuda a que cada uno, esté donde esté, cumpla sus sueños de formación y de progreso personal y profesional.

UNIR pertenece al grupo educativo Proeduca, que, junto a otros centros de enseñanza superior y no reglada, atiende a más de 150.000 estudiantes. Es líder en educación online en español, según el prestigioso ranking Times Higher Education (THE), uno de los tres más influyentes a nivel internacional. La universidad también ha obtenido recientemente la máxima calificación de 5 estrellas y se sitúa entre las mejores universidades online del mundo, según la consultora británica QS Stars.

SOBRE UNIR

UNIR es una universidad que ofrece una educación superior de calidad a través de las tecnologías más innovadoras, siempre con el estudiante en el centro de su actividad. En España, imparte 50 grados, 204 másteres oficiales, 101 títulos propios y 4 programas de doctorado que tienen como objetivo acercar una educación integral y personalizada a los más de 150.000 estudiantes que trabajan en sus aulas presenciales-virtuales desde un centenar de naciones, principalmente en España e Hispanoamérica.

Su método de enseñanza, adecuado a las demandas del mercado laboral, hace de UNIR una auténtica palanca social que rompe barreras y ayuda a que cada uno, esté donde esté, cumpla sus sueños de formación y de progreso personal y profesional. UNIR pertenece al grupo educativo Proeduca, que, junto a otros centros de enseñanza superior y no reglada, atiende a más de 150.000 estudiantes.