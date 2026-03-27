UNIR lidera la investigación nacional en juego responsable y se sitúa a la vanguardia de cultura científica con 'OASIS' - UNIR

LOGROÑO, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) ha logrado un doble hito en las recientes convocatorias competitivas nacionales: por un lado, liderar la adjudicación de proyectos destinados a la prevención de los trastornos del juego de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ); y, por otro, consolidarse en la élite de la divulgación científica tras obtener el respaldo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).

En la resolución de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, UNIR ha resultado la entidad con mayor éxito de toda España. De las 42 propuestas presentadas por universidades públicas y privadas, solo 20 han sido aprobadas, siendo UNIR la beneficiaria de cuatro de estos proyectos, que suman una inversión total de 144.703,00 euros.

PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LA ERA DIGITAL Y EL JUEGO ONLINE

El liderazgo de UNIR en esta convocatoria se traduce en cuatro líneas de investigación multidisciplinares que buscan soluciones a los desafíos críticos del entorno digital:

-Lucha contra el fraude: El proyecto 'Prevención, análisis e intervención ante las conductas de blanqueo de capitales en las plataformas de juego online (BLANCONLINE)', liderado por Miguel Bustos Rubio, aplica Inteligencia Artificial para detectar y prevenir el blanqueo de capitales en plataformas de juego online, aportando una visión jurídica y práctica pionera.

-Análisis del discurso: Enrique Ferrari Nieto dirige el proyecto 'Retóricas del juego: análisis discursivo de la construcción social del ludópata en el espacio público español', que utiliza modelos de IA explicable -tecnología que permite comprender y auditar los criterios lógicos que sigue el algoritmo- para analizar cómo se construye socialmente la figura del ludópata en el espacio público español y combatir así su estigma.

-Protección del menor: Bajo la dirección de Leticia Armendáriz Hernández, el proyecto 'Cultura digital segura: modelo multidisciplinar de transferencia frente al ciberacoso sexual de menores en videojuegos (TRANS-PROT-GAME)' desarrolla herramientas de transferencia para que familias y colegios protejan a los menores del ciberacoso sexual en entornos de videojuegos.

-Actualización de riesgos: El programa de prevención multirriesgos Safety.net 2.0, dirigido por Joaquín González Cabrera, aborda peligros emergentes como las cajas de botín (loot boxes), la nomofobia y el trastorno de juego por Internet en adolescentes.

Estos proyectos, financiados por la Dirección General de Ordenación del Juego, subrayan el compromiso de la universidad con la creación de una cultura digital segura y la salud pública.

'OASIS'

De forma paralela, UNIR ha destacado en la convocatoria FECYT Cultura Científica 2025 con el proyecto 'OASIS'. Esta adjudicación supone un hito institucional, ya que UNIR se sitúa como la única universidad privada de España, junto a la Universidad de Navarra (UNAV), en conseguir financiación en esta categoría de fomento de la cultura científica.

El proyecto, cuyo investigador principal es Roberto Baena Gallé, nace con el objetivo de fomentar las inquietudes científicas entre estudiantes de Secundaria y Bachillerato. A través de la astronomía y las ciencias del espacio, 'OASIS' proporciona a los jóvenes una visión realista y profesional de la carrera investigadora, inspirándolos mediante el descubrimiento directo del cosmos.

La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, gestiona esta convocatoria anual con el fin de financiar los mejores proyectos de divulgación científica en España. Es considerada la convocatoria más competitiva y prestigiosa en su ámbito a nivel nacional.

UN MODELO DE INVESTIGACIÓN DE EXCELENCIA

Para Pablo Moreno Ger, vicerrector de Investigación de UNIR, estos resultados confirman la madurez del ecosistema científico de la universidad: "Estos proyectos abordan problemas sociales reales desde la tecnología y el rigor académico. Liderar la convocatoria nacional sobre trastornos del juego y estar en el exclusivo grupo de universidades seleccionadas por la FECYT demuestra que nuestra investigación es competitiva, necesaria y está plenamente al servicio de la sociedad".

Con estas nuevas concesiones, UNIR no solo amplía su red de colaboración con organismos públicos, sino que garantiza la transferencia efectiva de conocimiento desde el entorno académico a la ciudadanía.