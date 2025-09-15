Vox La Rioja pide explicaciones al Gobierno sobre el coste "real" de la "inmigración ilegal"

LOGROÑO, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario de Vox, Ángel Alda, ha reclamado explicaciones al Gobierno riojano sobre el coste "real" de la "inmigración ilegal". Para ello, ha dado a conocer que han presentado una Proposición No de Ley para que el Parlamento de La Rioja "solicite al Tribunal de Cuentas cuáles son los datos reales del coste que nos supone a los riojanos la inmigración ilegal".

Ha sido en unas declaraciones que ha ofrecido en el Parlamento riojano, en las que ha recordado que a su formación política "les lleva preocupando desde hace mucho tiempo cuál es la situación de la inmigración ilegal en nuestro país". De hecho, ha apuntado que "fue el principal, por no decir el único motivo, por el que nos salimos de los diferentes gobiernos regionales los que estábamos cogobernando con el Partido Popular".

Alda ha indicado que "estamos realmente preocupados, sobre todo, cuando ahora tenemos noticias de que en el reparto que va a establecer el Gobierno de España nos van a tocar a nuestra región un total de 107 menores no acompañados ilegales y el Partido Popular no es que solamente no se haya puesto a dicho reparto sino que se ha dedicado a aumentar el número de plazas en más de un 12 por ciento".

Por ese motivo, ha indicado que "hemos registrado una serie de iniciativas en el Parlamento" que pasan por "solicitudes de información, preguntas con respuesta oral y luego la Proposición no de Ley para solicitar al Tribunal de Cuentas los datos reales del coste de la inmigración ilegal".

Todo ello, porque ha apuntado que "es un tema que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista se empeñan en ocultar, si bien nosotros hemos tenido acceso a diversos informes que hablan de que en términos absolutos a nivel nacional se supone un gasto de más de 30.000 millones de euros al año para todos los españoles".

En el caso de La Rioja, Alda ha apuntado que "es muy difícil extrapolar; es muy difícil saber exactamente de esos 30.000 millones cuánto son de La Rioja, por ello vamos a solicitar al Tribunal de Cuentas que nos facilite esa información a la mayor celeridad posible".