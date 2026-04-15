Madrid Nuevo Norte echa a andar con la firma del contrato que permite iniciar las obras de Las Tablas Oeste

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MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Madrid Nuevo Norte inicia este miércoles las obras de este gran desarrollo del norte de la capital con la firma del acta de replanteo que formaliza el inicio de los trabajos en Las Tablas Oeste, según ha explicado el consejero delegado de Crea Madrid Nuevo Norte, José Ignacio Morales.

"Estamos llenos de ilusión y con mucha responsabilidad, porque después de treinta y tantos años yo creo que es momento de hacer las cosas y, por supuesto, hacerlas también como Madrid se merece", ha apuntado el CEO de la promotora durante su intervención en el Foro Wake Up! Spain, organizado por 'El Español'.

De esta forma, Morales ha subrayado que, tres décadas desde que se vislumbrara este proyecto con la denominación de 'Operación Chamartín', la firma de este acta de replanteo supone el inicio de las obras en Las Tablas Oeste, uno de los cuatro ámbitos que integran el proyecto (Malmea-San Roque-Tres Olivos, Centro de Negocios y Estación de Chamartín).

Con una superficie total de 3,4 millones de metros cuadrados y una longitud de 5,6 kilómetros, Madrid Nuevo Norte contempla la creación de casi 10.500 viviendas, 1,5 millones de metros cuadrados dedicados a oficinas y 400.000 metros cuadrados de zonas verdes, incluido un gran parque central de 13 hectáreas.

El objetivo de Crea Madrid Nuevo Norte es ayudar a situar a Madrid "en la Liga de las grandes ciudades a nivel internacional" y que pueda "competir de tú a tú" con Nueva York, Londres, París, Frankfurt o Shangai.

"Un proyecto diferencial" para "sentar las bases" de la ciudad "más dinámica del futuro", ha subrayado para defender este desarrollo urbanístico. Así, ha destacado que su "máxima sostenibilidad", con unas zonas verdes que son el equivalente a 13 estadios Santiago Bernabéu puestos en el norte de Madrid, o las 1.600 hectáreas propiedad del Ayuntamiento de Madrid.

Además, ha recalcado, Madrid Nuevo Norte se configura como "un polo de atracción a las mejores empresas, a los mejores talentos, a las mejores compañías que quieran venir y que piensen que no es posible ser un jugador global a nivel mundial si no es estando en Madrid".

En este sentido, ha destacado que este papel como centro de negocios se plasmará de forma concreta, por ejemplo, en 1,5 millones de metros cuadrados de oficinas, "con 20 torres de oficinas como las Cuatro Torres que coronan Madrid en el norte".

"Madrid y el área metropolitana tienen censados 18,2 millones de metros cuadrados de oficinas, de los cuales, si te circunscribes un poco a lo que queda dentro de la M-30, el nivel de ocupación ahora mismo es del 97,6%. Es decir, ese 2,4% de no ocupación es lo que en el sector atribuimos a la mera rotación de los inquilinos. Es decir, las oficinas en Madrid están en ocupación plena", ha destacado.

Pero Madrid Nuevo Norte va más allá de un centro de negocios, ha indicado, para defender que es un "error garrafal" defender como un proyecto inmobiliario. "Tenemos muy claro que tenemos una enorme responsabilidad y tenemos que acabar haciendo el proyecto que Madrid merece en términos de la calidad", ha recalcado.

En este sentido, ha subrayado que se trata de "un proyecto de infraestructuras", concebido a partir de la renovación de la nueva estación ferroviaria de Chamartín Clara Campoamor, que "va a ser la cuarta estación de ferrocarril más grande de Europa, solo por detrás de Roma-Términi, la estación norte de París y la estación principal de Munich" y tendrá "unos 100 millones de pasajeros anualmente, algo absolutamente diferencial".

"Tenemos que rehacer toda la entrada de agua dulce de la estación; tenemos que rehacer todos los nudos de circulación del norte de Madrid porque se calcula que este desplazamiento del centro de negocios, vamos a decir, esa decantación interna del mundo de las oficinas de otras ubicaciones hacia el norte de Madrid va a generar el doble de tráfico. Tenemos que garantizar que las infraestructuras que construyamos tienen esa capacidad de digestión de ese flujo nuevo, vamos a decir, de movilidad que se genera hacia el norte de Madrid", ha apuntado.