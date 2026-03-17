Madrid Nuevo Norte será el primer gran desarrollo urbano certificado en accesibilidad con el estándar AIS

Archivo - Vista aérea del nuevo desarrollo de Madrid Nuevo Norte. - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ámbito de Las Tablas Oeste, uno de los cuatro que integran el proyecto Madrid Nuevo Norte, será la primera gran actuación de regeneración urbana en iniciar su certificación de accesibilidad conforme al estándar AIS 1/2023 en su modalidad de Entorno Urbano, ha informado Madrid Nuevo Norte en un comunicado.

Con esta iniciativa, Crea Madrid Nuevo Norte refuerza su compromiso con "el desarrollo urbano sostenible, creando de entornos inclusivos, diseñados para garantizar la accesibilidad universal desde las primeras fases de planificación".

La certificación se llevará a cabo conforme a la Norma AIS 1/2023, un estándar internacional creado y gestionado por Fundación ARS, que evalúa el grado de accesibilidad de espacios y servicios mediante un sistema de calificación de 1 a 5 estrellas.

Este modelo incorpora una visión integral de la accesibilidad y analiza más de 500 requisitos objetivos y medibles relacionados con aspectos como los itinerarios peatonales accesibles, las conexiones urbanas, las zonas verdes, el equipamiento urbano, la señalética accesible, las plazas de estacionamiento o las infraestructuras ciclistas.

En el caso de Las Tablas Oeste, el proceso comenzará con la precalificación del proyecto en fase de diseño y continuará, una vez ejecutado el desarrollo, con la certificación final del entorno urbano.

Para ello, Crea Madrid Nuevo Norte contará con el asesoramiento de Ingenia, entidad autorizada para la evaluación conforme al estándar AIS.

"Desde Crea Madrid Nuevo Norte estamos trabajando para que los nuevos barrios que se desarrollen en este ámbito nazcan ya con los más altos estándares de calidad, para lo que es clave pensar en la accesibilidad y la inclusión. Incorporar la certificación AIS desde el diseño de Las Tablas Oeste nos permite garantizar que el espacio público, la movilidad y los servicios urbanos estén pensados para todas las personas, independientemente de sus capacidades", señala José Ignacio Morales, CEO de Crea Madrid Nuevo Norte.

"Nuestro objetivo es construir un modelo de ciudad más accesible, donde la calidad del espacio público, la conectividad y la inclusión formen parte del ADN del proyecto desde el primer momento", añade.

Las Tablas Oeste será el primer ámbito de Madrid Nuevo Norte en iniciar sus obras antes de verano y está concebido como un nuevo barrio de usos mixtos (residencial y de oficinas) que ampliará el actual barrio de Las Tablas hacia las vías del tren.

El ámbito incorporará nuevas viviendas (el 37% de gestión pública), amplias zonas verdes, equipamientos públicos y espacios urbanos diseñados bajo criterios de sostenibilidad, accesibilidad y calidad urbana.

Por su parte, desde Fundación ARS destacan que este proceso supone un paso relevante para impulsar entornos urbanos más inclusivos. "Crea Madrid Nuevo Norte está realizando grandes esfuerzos por lograr entornos urbanos inclusivos y esta apuesta por la accesibilidad ayudará a crear el Madrid que todos queremos: un Madrid del futuro para todas las personas", señala Esther Bienes Pinedo, directora de la fundación", señalan.

Con esta iniciativa, Crea Madrid Nuevo Norte refuerza su apuesta por situar la accesibilidad universal como uno de los pilares del desarrollo urbano sostenible del proyecto, contribuyendo a construir un modelo de ciudad más inclusivo y preparado para las necesidades de todos los ciudadanos.