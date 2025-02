L'Oréal Paris contará con un stand en el Cibelespacio de la MBFWMadrid con testimonios de empoderamiento femenino

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

L'Oreal Paris, con más de un cuarto de siglo como patrocinador de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, contará en la próxima edición con un stand ubicado en el Cibelesespacio con testimonios de empoderamiento de la mujer y en el que también se visibilizará la causa Stand Up contra el Acoso Callejero.

En concreto, durante la 81ª edición de la MBFWMadrid, del 20 al 23 de febrero en Ifema Madrid, la marca de belleza dará a conocer en ese stand las "Lecciones de Valor" de las portavoces de L'Oreal Paris. Una sala de cine en la que se podrá descubrirá lo que significa para ellas el 'claim' de la marca, que cuenta con más de 50 años de historia.

En estos testimonios se podrá ver una mirada personal del "Yo lo valgo", del empoderamiento de la mujer y de la autoestima, ha indicado Ifema Madrid en un comunicado.

También dará visibilidad a la causa Stand Up contra el Acoso Callejero, una problemática que afecta a un 78% de las mujeres en España y que repercute en su autoestima.

La marca cuenta con una formación creada de la mano de la ONG internacional Right to Be y que imparten de manera presencial la Fundación Mujeres en España, que con cinco pequeños gestos ayuda a saber actuar tanto si vives, como si presencias un episodio de acoso callejero.

Además, presentará el nuevo lanzamiento de L'Oréal Paris, la máscara Paradise Big Deal, realizarse una foto como la del anuncio protagonizado por la portavoz de la firma Cara Delevingne y conseguir productos de maquillaje en la zona de juegos Big Deal.

Igualmente, realizará la entrega del Premio L'Oréal Paris a la Mejor Colección de un diseñador y el Premio L'Oréal Paris a la Mejor Modelo de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid el día 22 de febrero.

La marca de belleza reafirma así "su compromiso con la industria textil y la creatividad, aportando la innovación científica en productos de belleza para empoderar a las mujeres sin importar su origen o edad, trabajando de la mano de los grandes diseñadores españoles para crear todas las tendencias beauty de la próxima temporada Otoño/ Invierno 2026", ha indicado la institución ferial en un comunicado.