Archivo - Parrilla de salida del GP de España de F1 2026, en Madring. - FLORENT GOODEN / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gran Premio de España de Fórmula 1 en Madrid, que se disputará el fin de semana del 10 al 12 de septiembre de 2027, prepara su segunda edición con novedades en el trazado para conseguir "una mayor acción y espectáculo en pista", además de otras destinadas a la experiencia de los aficionados.

Madring confirmó, a través de un comunicado, que trabajan "para mejorar la experiencia del público en 2027, con mayor visibilidad, más zonas de sombra y nuevas propuestas para disfrutar del ambiente y el espectáculo de la Fórmula 1".

Así, el Gran Premio pondrá a la venta este martes, martes 24 de noviembre desde las 16.00 horas, nuevas localidades en Pelouse, la opción más accesible para asistir al evento, y Monumental 12A, una grada que contará con cubierta en la próxima edición.

"De cara a 2027, la Pelouse contará con mejoras en el pavimento y en las condiciones de visibilidad, que permitirán disfrutar de una perspectiva más despejada de la acción en pista. Se trata, además, de la modalidad de entrada general, una opción para quienes buscan vivir la Fórmula 1 en Madrid a un precio más accesible", destacó la organización.

Con estas mejoras, Madring espera "seguir evolucionando" tras su estreno en el Mundial este año, "teniendo en cuenta las opiniones de los aficionados y apostando por una experiencia que combine comodidad, ambiente y espectáculo".

Además, se trabaja en modificaciones del trazado "con el objetivo de favorecer una mayor acción y espectáculo en pista". "Estas novedades, que buscan hacer aún más emocionante la competición, se darán a conocer próximamente", anunció el comunicado.

"Ya hemos definido los lugares de modificación del circuito para el año 2027. Estamos trabajando con FIA. Prácticamente está hecho. Aquellos que se quejan de los adelantamientos, hay modificaciones, habrá una 'chicane', más no puedo decir, pero ya está hecho", explicó el presidente ejecutivo de Ifema Madrid, José Vicente de los Mozos, en su intervención en el Business Sport Forum (BSF) organizado por Expansión y MARCA.

Sobre el nuevo viraje, el dirigente dijo que "habrá una curva que será muy emblemática en el circuito". "Les va a gustar a los españoles, pero eso no lo puedo decir", agregó. Además, detalló su plan para los diez años de contrato: mejorar los accesos a la 'Fan zone'; ampliar los programas de entretenimiento con diferentes tipos de conciertos dentro de los pabellones; mejorar la experiencia de 'Hospitality' y seguir ampliando la oferta turística, gastronómica y cultural de Madrid.