MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La marca L'Oréal Paris será maquilladora y peluquera oficial del 40 aniversario de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, que se celebrará del 17 al 21 de septiembre.

En el stand de L'Oréal Paris, ubicado en el Cibelespacio, los asistentes podrán informarse sobre la ciencia detrás de los productos de la marca. En concreto, podrán adentrarse en un laboratorio en el que podrán realizar tests.

Desde su nacimiento en 1909, la marca trabaja con la ciencia como base y tiene como objetivo empoderar a la mujer a través de productos científicamente superiores, impulsados por los últimos avances en formulación cosmética.

Además, se dará a conocer el nuevo lanzamiento de L'Oréal Paris, la base de maquillaje y corrector Skin Ink. También se presentará la nueva colección cápsula de maquillaje de L'Oreál Paris con Mugler.

En este espacio también se promocionará la campaña 'Stand Up contra el Acoso Callejero', una problemática que afecta a un 77% de las mujeres en España, según la marca.

Los asistentes podrán unirse a la causa y hacer la formación desde el lugar con su propio teléfono móvil para conocer cinco gestos para saber cómo actuar en caso de sufrir o presenciar un episodio de estas características.

De nuevo en esta edición, L'Oréal Paris realizará entrega del Premio a la Mejor Colección de un diseñador y a la Mejor Modelo de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid el 20 de septiembre. Se busca reconocer el trabajo que hay detrás de cada prenda, así como la contribución de los equipos.