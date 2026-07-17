MBFW Madrid estrena una propuesta de 'hospitality' corporativo para generar nuevas experiencias estratégicas

Mercedes-Benz Fashion Week Madrid - IFEMA MADRID

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Mercedes-Benz Fashion Week (MBFW) Madrid, la pasarela organizada por Ifema Madrid con el apoyo del Ayuntamiento de la capital, ha presentado una nueva propuesta de 'hospitality' corporativo dirigida a empresas, instituciones y marcas que buscan generar experiencias diferenciales para sus clientes, colaboradores y públicos estratégicos.

Así, según ha indicado Ifema en un comunicado, ha nacido una nueva línea de experiencias concebida para que las empresas puedan formar parte de MBFW Madrid desde dentro, de cara a convertir la asistencia a los desfiles en una "potente" herramienta de 'networking', fidelización y construcción de marca.

Más allá del espectáculo y la visibilidad mediática, la pasarela busca ofrecer a las compañías la posibilidad de relacionarse con sus clientes e invitados en uno de los entornos de mayor influencia del calendario creativo español, donde convergen diseñadores, líderes empresariales, medios de comunicación y profesionales de industrias vinculadas al lujo, el diseño, la innovación y las tendencias.

La propuesta se desarrollará en espacios exclusivos desde los que los invitados podrán disfrutar de una visión privilegiada de los desfiles y acceder a una experiencia diseñada para fortalecer relaciones profesionales y generar impacto de marca. Entre las propuestas disponibles destacan los Signature Lounge y Private Lounge, concebidos para adaptarse a diferentes estrategias de hospitalidad corporativa y acciones de representación empresarial.

Estos espacios incluyen servicios 'premium' de 'hospitality' y restauración durante toda la jornada, así como acceso al Cibelespacio y experiencias exclusivas que permiten descubrir el funcionamiento interno de una pasarela internacional a través de visitas guiadas al 'backstage'.

Las empresas podrán optar por fórmulas de presencia durante toda la celebración de la pasarela mediante las modalidades Full Experience o concentrar su activación en una jornada concreta con las Day Experience, ofreciendo flexibilidad para diseñar acciones alineadas con diferentes objetivos de negocio, relaciones institucionales o 'engagement' con clientes.

Con esta iniciativa, Mercedes-Benz Fashion Week Madrid persigue "consolidar su papel como la mayor plataforma de la industria de la moda española y posicionarse así como un espacio estratégico para las marcas que buscan vincularse con la creatividad, la innovación y la experiencia, en un entorno capaz de inspirar conversaciones, fortalecer relaciones y construir conexiones relevantes".