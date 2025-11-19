Mercedes-Benz Fashion Week Madrid suma a la firma de maquillaje profesional NARS como patrocionador principal

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, la gran pasarela de moda española organizada por Ifema Madrid con el apoyo del Ayuntamiento de la capital, ha incorporado a la firma de maquillaje profesional NARS como patrocinador principal.

Una colaboración estratégica que busca elevar e impulsar la creatividad y posicionamiento del maquillaje profesional en la gran plataforma del diseño español, ha apuntado Ifema Madrid en un comunicado.

Fundada en 1994, NARS se incorpora así como partner perfecto para la gran pasarela gracias a su estrecha relación histórica con la moda y la fotografía. Creada por el fotógrafo y maquillador François Nars, la marca ha estado presente en editoriales icónicas, backstage y pasarelas internacionales como Londres, Nueva York y París.

La propuesta de NARS se basa en realzar la belleza natural sin ocultarla. 'Play and try to be a little bit daring-break the rules' (Juega y atrévete a ser un poco audaz, rompe las reglas), es el lema de su fundador y director creativo François Nars.

Una filosofía disruptiva que invita a explorar nuevas posibilidades y llevar el maquillaje profesional un paso más allá. La luz es el punto de partida de cualquier look y sus técnicas priorizan pieles luminosas y auténticas, combinando innovación y precisión para lograr acabados impecables.

La próxima edición de MBFWMadrid, que se celebrará del 18 al 21 de marzo de 2026, contará con la participación de los principales diseñadores españoles y marcas, consolidando su papel como escaparate de la moda nacional a través de los pilares de su nueva estrategia: industria, internacionalización, talento y artesanía.