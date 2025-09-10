La Semana de la Moda vuelve a la capital del 17 al 21 de septiembre para conmemorar el 40º aniversario

Presentación de la Semana de la Moda de Madrid, el 10 de septiembre de 2025. - IFEMA MADRID

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Madrid acogerá del 17 al 21 de septiembre la Semana de la Moda, también conocida como Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, para conmemorar el 40º aniversario del evento, organizado por Ifema con el apoyo del Ayuntamiento de la capital.

Durante cinco jornadas, Madrid volverá a "vestirse de creatividad y talento" con una programación que se desplegará en distintos escenarios de la ciudad, así como en el Pabellón 14.1 de Ifema, epicentro de la pasarela, según ha informado la institución ferial este miércoles en un comunicado.

Esta edición contará con la participación de cerca de 40 diseñadores, entre nombres consagrados y nuevos talentos emergentes, así como por la vuelta de grandes figuras. Todo ello bajo la premisa de poner en valor "el talento, la industria, la internacionalización, la artesanía y sostenibilidad", ejes de la pasarela, según Ifema.

El 40º aniversario marcará el inicio de una nueva etapa, con una programación renovada que se desplegará en dos bloques principales: los desfiles Off, que abrirán el 17 de septiembre con Silvia Tcherassi como diseñadora internacional invitada, junto a Palomo, Pedro del Hierro, Adolfo Domínguez y Simorra; y los Showcases en distintos puntos de la ciudad, con firmas como Juan Vidal o Erroz.

La tarde del 17 de septiembre también presentarán sus colecciones en diferentes ubicaciones de Madrid Félix Ramiro, Pilar Dalbat y Rafael Urquízar, y concluirá la jornada con las propuestas de Juan Vidal y Erroz. Previamente al comienzo de la actividad en la ciudad, el lunes 15 de septiembre, se celebrará el desfile de la Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología (UDIT).

PROGRAMACIÓN DE DESFILES EN IFEMA

La presentación de los desfiles de Agatha Ruiz de la Prada marcará el inicio del programa general de la pasarela, que continuará en el Pabellón 14.1 de Ifema hasta el domingo 21. La jornada del jueves 18 contará con la participación de firmas como Claro Couture, The Label Edition, París64, Yolancris y el debut de Flabelus.

El viernes 19, los asistentes podrán disfrutar de las propuestas de De la Cierva y Nicolás, Isabel Sanchis, Hannibal Laguna, Custo Barcelona, Baro Lucas y Lola Casademunt by Maite.

El sábado 20 se caracterizará por las 'performances' de María Lafuente y Paloma Suárez. Este día también se presentarán las colecciones de Fely Campo, Odette Álvarez, Dolores Cortés, Malne y Ángel Schlesser, cuya firma desfilará tras la entrega del Premio L'Oréal París.

Finalmente, el domingo 21 estará dedicado a la plataforma EGO, un espacio para jóvenes talentos como SLV FRR, Antonio del Canto y Guillermo Décimo, quienes competirán por el Premio Mercedes-Benz Fashion Talent. La pasarela cerrará con el desfile del diseñador internacional Ales Hnátek.

APOYO MUNICIPAL A LA INDUSTRIA

"Con el compromiso de consolidar el impulso de la capital al sector y a su talento", el Ayuntamiento ofrece su apoyo coorganizando la Semana de la Moda, ayudando en su promoción mediante mobiliario urbano, redes institucionales y en la plataforma digital Todo está en Madrid.

El Consistorio respalda económicamente la celebración de esta cita con la moda con 250.000 euros a Madrid es Moda y un importe análogo para la celebración de la Fashion Week y facilita la cesión de espacios públicos emblemáticos.

Además, desde hace cinco años, el equipo de Gobierno municipal convoca una línea de subvenciones destinada a apoyar la participación de los diseñadores en alguna de las dos ediciones anuales de la Semana de la Moda de Madrid.

En el año 2025, el crédito inicial destinado a esta ayuda es de 650.000 euros ampliable hasta en otros 650.000 euros si existe disponibilidad presupuestaria y con una cuantía máxima a conceder por solicitante de 20.000 euros: 10.000 euros por presentación con un máximo de dos.

IMPACTO DE LA MODA EN LA REGIÓN

En palabras de la delegada de Economía, Innovación y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Engracia Hidalgo, la Semana de la Moda ha consolidado a la ciudad como "la capital de la moda en España".

"La Comunidad de Madrid roza los 52.100 trabajadores en la industria de la moda y, concretamente en el sector textil, emplea a más de 4.500 personas (4.552 en 2024), además de liderar la clasificación autonómica de facturación, al concentrar el 17,54% del total nacional", ha puntualizado la delegada.

Por su parte, el presidente de la Asociación Creadores de Moda de España (ACME), Modesto Lomba, ha afirmado que "Madrid es Moda cumple 10 años". "Esta iniciativa, creada por la Asociación Creadores de Moda de España en 2015, fue pionera en acercar la moda de autor española a la calle, transformando el centro de Madrid y su patrimonio cultural en una gran pasarela", ha detallado.

POr último, el vicepresidente de Ifema, Daniel Martínez, ha asegurado que la Fashion Week Madrid es "la gran referencia de la moda española y con una mirada clara al futuro".

"Esta edición es el inicio de una nueva etapa más internacional, más innovadora y más comprometida con la industria, que seguirá situando a Madrid en el mapa de la moda", ha lanzado.