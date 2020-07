Un 92,16% de los alumnos han aprobado la EvAU, que se ha desarrollado con "normalidad" y con 6.000 estudiantes más

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 92,16 por ciento de los alumnos que se examinaron en la Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU) en la Comunidad de Madrid ha logrado la calificación de aptos, durante una convocatoria marcada por la pandemia del coronavirus, pero que se ha desarrollado con "normalidad" y ha experimentado un acusado aumento en el número de presentados, que respecto al año pasado ha crecido en más de 6.000 personas.

En concreto, de los 36.791 presentados, han sido 33.665 los que han superado la prueba frente a 2.862 que no lo han logrado. Esto implica un leve descenso respecto a 2019 cuando la tasa de aprobados fue del 93,11 por ciento.

Así lo ha explicado en la presentación de los resultados de la prueba --desarrollada del 6 al 9 de julio-- el vicerrector de Estudios de Grado y Estudiantes de la Universidad de Alcalá (UAH), Jorge Pérez, durante una rueda de prensa en la que han estado presentes también la directora general de Universidades de la Comunidad de Madrid, Irene Delgado; y el viceconsejero de Universidades del Ejecutivo regional, Alfonso González Hermoso.

Atendiendo a la Universidad en la que se ha celebrado la Evau, la Universidad Complutense de Madrid es la que tiene más aprobados este año, con un 94,10 por ciento; le sigue la Universidad Autónoma de Madrid, con el 92,93 por ciento de aptos. La Universidad Politécnica de Madrid de Madrid registra un 90,83 por ciento de aprobados. La Universidad Carlos III de Madrid tiene un 90,24 por ciento de aptos. Las Universidad de Alcalá de Henares un 89,95 por ciento. Y finalmente, la Universidad Rey Juan Carlos con un 89,30 por ciento de aprobados.

Por otro lado, Pérez ha explicado que en esta ocasión se confirma la tendencia de los últimos años, en la que el grueso de los matriculados en estas pruebas lo hacen en el bloque de Ciencias --19.462 del total-- frente a Ciencias Sociales, Artes y Humanidades que conjuntamente no alcanzan ni la mitad de los estudiantes.

LOS DE CIENCIAS, LOS QUE MÁS APRUEBAN

Este patrón también se aprecia en el porcentaje de aptos, la rama de Ciencias ha tenido una tasa de éxito en la prueba del 94,4 por ciento frente a Ciencias Sociales, que con un 88 por ciento se encuentra al final de la lista.

En cuanto al número de presentados al examen, Pérez ha destacado la tendencia "alcista" en este curso, ya que en las convocatorias anteriores la cifra ha rondado los 30.000, mientras que este año ha rebasado los 36.000, una situación que supuso un esfuerzo extra a la hora de organizar la prueba con las medidas de seguridad necesarias y la distancia social requerida por el Covid-19.

En otra clave, poniendo el foco en la parte específica de la prueba -que permite aumentar la nota de los 10 de la fase general hasta los 14-- el grueso de los presentados ha optado por hacer dos asignaturas optativas --el 62,38%-- y un 21,94 por ciento han realizado un examen extra -el resto han optado por hacer tres, mientras que los que han realizado cuatro representan una cantidad marginal--.

NO SE REPETIRÁ LA PRUEBA DE HISTORIA

Por otro lado, ha asegurado que "en absoluto" se va a repetir la prueba de Historia y que "es válida"; un examen que contenía en el enunciado y fecha de una pregunta de la opción B un error, ante el que, según ha recordado Pérez, esa misma noche el Tribunal emitió una nota informativa en la que se esclarecía que "se iban a evaluar las respuestas que se hubieran hecho".

"Eran dos opciones de todas las que tenían, parece que quizás no se ha explicado bien. Había más preguntas que podían completar hasta el 10. Hubo muchos estudiantes que no cogieron ni la A ni la B", ha zanjado Pérez, quien ha indicado que en los resultados "no ha habido variaciones" y que no es reseñable.

COLABORACIÓN INTENSA ENTRE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS

Por su parte, Delgado ha remarcado la "normalidad" en la que se ha desarrollado esta convocatoria y que el porcentaje de aprobados es "similar" a los años anteriores a pesar de que el curso académico presencial se vio paralizado en marzo por la pandemia y estos estudiantes han tenido que desarrollar la tercera evaluación desde casa.

"Ha habido un trabajo muy importante por parte de las seis universidades públicas madrileñas en una situación de excepcionalidad que ha requerido una colaboración muy intensa para que salieran adelante", ha subrayado la directora general, quien ha felicitado a los aptos y ha recordado que la región es "foco de atracción" universitaria para estudiantes de otros lugares fuera de Madrid.

Sobre este sobreesfuerzo de los estudiantes a raíz del Covid también ha profundizado el viceconsejero quien ha puesto en valor que han estado "cuatro meses llenos de incertidumbres asumiendo una responsabilidad enorme de cara al futuro y sin certezas de lo que estaba pasando".

Aún así, este trance ha finalizado "de forma muy satisfactoria" y la mayoría empezarán la universidad tras "hacer algo que no era fácil". "Pocas generaciones han estudiado tanto como este año", ha remarcado.

Al hilo, ha puesto en valor el trabajo realizado para ese "gran experimento de movilizar a casi 40.000 personas" en un momento de "excepcionalidad" y que se ha resuelto con "una absoluta y anodina normalidad", fruto del marco establecido por cinco consejerías involucradas en el desarrollo de estas pruebas; entre las que figuran este año las de Sanidad e Interior, que han velado poor conseguir una EvAU "segura".