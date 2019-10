Ábalos dice que Cs tuvo la oportunidad de regenerar para que "lo de hoy de Aguirre fuera una pesadilla del pasado"

Publicado 18/10/2019 22:22:10 CET

GETAFE, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Fomento en funciones y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha asegurado este viernes en Getafe que Cs en Madrid tuvo la oportunidad de regenerar para que "lo de hoy" de Esperanza Aguirre declarando "en la Audiencia no sea más que una pesadilla del pasado".

Ábalos se ha preguntado durante un mitin en el centro cívico de La Alhóndiga de Getafe "cuándo es el momento de Cs, ya que en Madrid tenían un gran momento, que era cambiar para que lo que hoy se ha visto de Aguirre yendo a la Audiencia no sea sino un mal sueño o una pesadilla del pasado, pero no es del pasado, es del presente porque gobiernan los suyos, los mismos".

Asimismo, ha destacado que "ellos no se conocen, pero hoy ha pasado esta señora por la Audiencia con paraguas y Pablo Casado no ha dicho nada, ya que sobre eso no habla, pero igual si pensara sobre ello llegaría a saber por qué sacaron 66 diputados, y a lo mejor esa es la causa de los 66 diputados".

Además, ha apuntado que cuando "dice de acabar con la fragmentación de la derecha no se hace ninguna reflexión de por qué están fragmentados, ya que alguna explicación tendrán del por qué ahora la ultraderecha vuela con marca propia".

En su opinión, Cs les ha impedido hacer esa reflexión, pues al "arrebatar" al PSOE las victorias en Andalucía, Murcia, Castilla-León y Madrid "han maquillado su fracaso, han conservado esas parcelas de poder y han podido recolocar a mucho desempleado para que la cosa siga funcionando".