Activo el aviso rojo por posible desbordamiento en varios puntos del Jarama, Alberche y Henares por el paso de 'Marta'

MADRID 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) mantiene activo este sábado los avisos de nivel rojo por riesgo de desbordamiento en varios puntos de los ríos Jarama, Alberche y Henares por el paso de la borrasca 'Marta'

Concretamente en el caso del Jarama se trata de las estaciones de medición de Puente Titulcia (Ciempozuelos), Mejorada-San Fernando de Henares, Algete (San Sebastián de los Reyes), San Fernando (Madrid) y Valdepedas (Patones).

Por su parte, el río Alberche mantiene este aviso a su paso por Aldea del Fresno, mientras que el río Henares lo tiene en su estación de Espinillo, en la localidad de Alcalá de Henares.

La delegación del Gobierno en Madrid ha pedido "precaución máxima" a los vecinos de estas localidades y ha reclamado que eviten acercarse a los cauces y respeten las indicaciones de los servicios de emergencia.

Según el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la CHT, el Jarama Puente Titulcia (Ciempozuelos) según la información consultada a las 10.30 horas por Europa Press el valor medio se situaba en 3,38 metros, mientras que el aviso rojo lo marcan los

2,6 metros.

En el caso de la estación de Mejorada-San Fernando de Henares su nivel medio estaba en 2,62 metros (umbral rojo a partir de 1,75 metros), en la de Algete --San Sebastián de los Reyes-- se encontraba en 2,56 metros (rojo a partir de 2,15 metros) y en Valdepedas el valor medio era de 3,59 metros (rojo desde 3,5 metros).

En la de San Fernando (Madrid) se situaba en 560,67 ya en aviso naranja por haber bajado mínimamente de los 560,7 metros que marca el límite del aviso rojo.

La estación del Alberche en Aldea del Fresno marcaba un valor medio de 3,74 metros (rojo desde 3 metros), mientras que el Henares en la de Espinillo --Alcalá de Henares-- se situaba en 2,71 metros (rojo desde 2,3 metros).