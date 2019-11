Un acusado de degollar a su compañera de piso pide perdón a la familia y culpa a “la cocaína” del crimen

Publicado 04/11/2019 13:36:45 CET

Su abogada asegura que paso de ser "un ciudadano encomiable" a "un despojo humano" a causa de una de "las lacra del Siglo XX1"

Pedro Miguel Tavera, acusado de degollar en agosto de 2017 a su compañera de piso en Alcorcón, ha pedido hoy en el juicio perdón a la familia de la víctima y ha culpado a "la cocaína" por ser la que le condujo a este crimen "lamentable" sin apenas conocer a la mujer que le había alquilado una habitación días antes.

La Audiencia Provincial de Madrid ha arrancado hoy el juicio contra el acusado, a quien se acusa de un delito de asesinato. El fiscal pedía doce años de prisión, pero finalmente la pena ha quedado reducida a ocho años y nueve meses tras alcanzar un acuerdo entre las partes e incluir las atenuantes por confesión y reparación del daño al haber abonado 23.000 euros.

Tras el crimen, el acusado se puso una camiseta y se fue directo a la comisaría de la Policía Nacional, donde confesó el crimen. Con las zapatillas ensangrentadas, alertó de que había matado a su compañera de piso de múltiples puñaladas. De ellas, le asestó tres mortales en el cuello, mandíbula y cabeza.

En su declaración, el hombre ha querido empezar dirigiéndose a los miembros del Jurado y a la familia de la asesinada para mostrar su arrepentimiento. "Pido perdón por lo que hice", ha recalcado tranquilo y pausado, indicando que no intentó limpiar la escena del crimen ni ocultar rastros.

Además, ha contado que estaba bajo los efectos de las drogas y que aún no sabe por qué lo hizo. "Discutimos porque decía que le habían manipulado el bolso. Todavía me pregunto por qué lo hice", ha relatado confesando que quiso quitarse la vida pero no lo hizo por mis hijos. "Cuando se me fue quitando los efectos de la droga, fue a la comisaría", dijo. "Nunca antes había hecho algo igual", ha apostillado.

En la exposición previa de los hechos, la abogada del acusado ha aseverado que su cliente era un padre de familia con dos hijos, "un ciudadano encomiable". Pero seguidamente la letrada Beatriz de Vicente ha aseverado que por culpa de "una de las lacras del Siglo XXI, la cocaína, pasó a ser un despojo humano".

HECHOS JUZGADOS

Tavera entre las 07:40 horas y las 12:40 horas del 3 de agosto de 2017 se encontraba en el interior de un domicilio de Alcorcón en el que residía tras haber alquilado unos días antes una habitación en el mismo a la víctima.

Durante esa franja horaria se entabló una discusión entre el acusado y la mujer durante la cual el hombre cogió un cuchillo con el propósito de acabar con la vida de la señora, causándole múltiples cortes en los dedos de las manos, antebrazo izquierdo, abdomen y zona lumbar derecha.

También le asestó varias puñaladas, en la zona de la mandíbula, encima de la mama izquierda, y en la zona cervical izquierda.

La puñalada que penetró en la zona cervical izquierda, le seccionó estructuras vasculares y viscerales, causándole una hemorragia interna y externa importante, lo que le provocó un colapso orgánico por un shock hipovolémico, ocasionando la muerte de la mujer.

Horas más tarde, antes de que hubiera fundadas sospechas sobre la

autoría de los hechos contra persona determinada, el acusado se presentó en comisaría.

Una vez allí Tavera confesó, momento en el que se procedió a su detención el 3 de agosto de 2017. El acusado se encuentra en situación de prisión provisional, acordada por el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 6 de Alcorcón.