Aguado solicita la comparecencia "urgente" de la consejera de Transportes por su "deficiente" gestión en Metro

Publicado 18/12/2018 13:07:56 CET

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha solicitado la comparecencia "urgente" de la consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, Rosalía Gonzalo, en la comisión del ramo por su "deficiente" gestión en Metro de Madrid.

En rueda de prensa en la Cámara regional, Aguado ha indicado que han registrado la comparecencia por vía urgente de la consejera para que se habilite una sesión extraordinaria más de la comisión de Transportes para que dé cuenta sobre cuáles son sus planes que tiene pensado hacer en estos meses "en lo poco que le queda al frente" de la Consejería.

"No puede ser que el PP entregue la toalla y baje los brazos porque quedan cinco meses de legislatura. Entiendo que estén ya entregados y que no sepan qué hacer y que no tengan ideas, pero tienen la obligación de sentarse con el Ayuntamiento de Madrid y de reforzar las frecuencias de Metro de Madrid", ha sostenido el portavoz de Ciudadanos en la región.

A su juicio, la gestión del Gobierno regional con el suburbano es "deficiente" y, por ello, quieren que Gonzalo acuda a comparecer y que lo haga "antes de que acabe el año". "Esperemos el resto de grupos nos apoyen y nos expliquen cómo es posible que Madrid esté patas arriba y que el ego de (el presidente de la Comunidad de Madrid), Ángel Garrido, y (la alcaldesa de Madrid), Manuela Carmena impida soluciones útiles a los madrileños", ha indicado.

Para que se habilite una sesión más de la comisión de Transportes, al entrar ya en periodo inhábil, es necesario que haya una reunión de la Mesa de la Asamblea Extraordinaria, en la que, si todos los grupos parlamentarios están de acuerdo podrá ampliarse un encuentro más de esta comisión.