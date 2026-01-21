Alcalde de Leganés da el pésame a la familia del camarero del Alvia desaparecido, tras confirmarse su muerte en Adamuz

Uno de los vagones del tren de Iryo que descarriló, a 20 de enero de 2026, en Adamuz, Córdoba, Andalucía (España). El descarrilamiento de un tren de alta velocidad y la posterior colisión con otro convoy, ocurrido en la tarde de este domingo en Adamuz (Có - Joaquin Corchero - Europa Press

El alcalde de Leganés, Miguel Ángel Recuenco (PP), ha trasladado este miércoles el pésame a la familia y amigos de Agustín Fadón, el leganense que viajaba en el tren Alvia siniestrado en Adamuz, tras confirmarse su identificación entre las 43 víctimas mortales de los descarrilamientos.

El leganense, miembro de la tripulación del Alvia, llevaba desaparecido desde el accidente. Las autoridades han notificado a la familia el fallecimiento del trabajador, de 39 años.

"Mi más sentido pésame a la familia del vecino de Leganés Agustín Fadón, cuya muerte ha sido notificada a la familia esta misma tarde siendo el último de los 43 desaparecidos que ha sido localizado en el accidente ferroviario del pasado domingo en Adamuz. DEP", ha escrito el regidor en redes sociales.

Agustín Faldón se libró del accidente de Angrois en 2013, cuando cambió el turno a un compañero que sí falleció en el aquel siniestro ferroviario.

Fadón realizaba el trayecto en el tren el domingo como trabajador de la cafetería y, unos instantes antes del descarrilamiento, comunicó a su compañero que se ausentaba unos minutos para ir al baño. Desde entonces, no se tenía conocimiento de su paradero.

Sus familiares llevan varios días en el centro cívico Poniente Sur de Córdoba, habilitado para congregar a las familias que buscan a noticias de sus familiares desaparecidos tras el accidente.

MÁS FALLECIDOS EN LA ZONA SUR

Los descarrilamientos de Córdoba han sacudido a varios municipios de la zona Sur de Madrid. Aparte del caso de Fadón en Leganés, se ha confirmado la muerte de una profesora de 50 años de Alcorcón, María del Carmen (trabajadora en el instituto Los Castillos), y la del maquinista del Alvia, quien era también vecino de Alcorcón.

Además, se ha confirmado el fallecimiento del padre del jugador del Getafe CF David Cordón 'Davinchi'. La familia le buscaba desde el primer momento del siniestro.