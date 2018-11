Almeida considera "excesivo" el plazo de Garrido a Carmena para que entregue los expedientes de Madrid Central

Publicado 08/11/2018 11:38:15 CET

MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha dicho este jueves que el ultimátum dado por el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, a la alcaldesa del Consitorio de la capital, Manuela Carmena, "es excesivo".

"El plazo, si se tienen los informes, es excesivo, incluso", ha subrayado Almeida, que ha añadido que "otra cosa es que no se tengan, que es lo que pasa, y que, por tanto, el Consistorio madrileño se pueda acoger a cualquier tipo de excusas".

Así ha respondido esta mañana en un acto al que ha acudido con la vicesecretaria de Comunicación del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el vicesecretario Territorial, Antonio González Terol, el alcalde de Alcorcón, David Pérez, y con los portavoces 'populares' de los municipios del Sur para mostrar su rechazo a la instalación de semáforos en la A-5, entrada Madrid.

Garrido mandó una carta a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, donde le exigía que le remitiese "antes del próximo lunes, 12 de noviembre", una "copia completa" de los expedientes sobre el acuerdo de Junta de Gobierno de Madrid Central, como paso previo a llevar el proyecto a los tribunales.

En este sentido, Almeida ha afirmado que no es de recibo que el Ayuntamiento de la capital de España le diga a la Comunidad "que si quiere ver los expedientes se meta en su página web". "Es una tomadura de pelo y creo que Manuela Carmena tienen que retratarse de una vez", ha dicho.

"Nosotros pensamos que no existen los informes que avalen Madrid Central, porque no se puede calificar de un informe que lo avale a uno del 2004, que hizo, por cierto, el Gobierno del PP para evaluar la situación del transporte público. El problema claro que tiene este Gobierno es que no existen estos documentos", ha indicado.

En la misma línea, ha insistido en que lo único que va a conllevar esta medida es "disparar exponencialmente el tráfico en todas las zonas fronterizas a Madrid Central", los distritos Arganzuela, Moncloa o Chamberí.