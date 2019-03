Almeida cree que si la obra 'Dios tiene vagina' abordara feminismo o LGTBI habría "reacción furibunda" de Carmena

Publicado 19/03/2019 12:51:48 CET

"Si se quiere representar en un recinto privado será problema de aquellos que quieran acudir, pero no con soporte público", apunta

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid y candidato de esta formación a la Alcaldía, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este martes que si la obra 'Dios tiene vagina' abordara cuestiones como el feminismo o incliuyera temática LGTBI la reacción de Carmena hubiera sido "furibunda", pero "como se mete con la religión cristiana, todo es admisible".

La plataforma 'Más Libres', impulsada por HazteOir y creada para defender la libertad religiosa, ha exigido a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, la retirada de la obra de teatro.

Almeida, tras recorrer algunos comercios de la calle San Pedro, ha reiterado que "no se pueden albergar en recintos públicos obras que, no discutiendo la libertad de expresión, son claramente ofensivas, siempre contra el colectivo que tiene las mismas creencias".

"Por cierto, en esto sí que son machacones desde el punto de vista de obras teatrales", ha lanzado, para añadir a continuación que todo responde a "la doble moral de la izquierda". "No quiero ni pensar si esta obra de teatro hubiera tocado temas como feminismo o colectivos LGTBI cuál hubiera sido la reacción furibunda de Carmena", ha expresado.

Martínez-Almeida ha indicado que "hay que pensar que se gobierna para todos, no para unos cuantos", y por ello "hay que respetar sensibilidades". "No atacamos la libertad de expresión. Si se quiere representar en un recinto privado será problema de aquellos que quieran acudir, pero no con soporte público", ha reiterado.

Sobre la "doble moral de la izquierda", Almeida ha asegurado que "ve delitos de odio en todos los sitios pero que cuando son obras que tienen una visión ofensiva del hecho cristiano las amparan en la libertad de expresión".