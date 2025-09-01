Almeida no quiere anticiparse sobre su futuro, pero insiste en que tiene "las mismas ganas de trabajar" que en 2019

Archivo - El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante la inauguración del pabellón de vóley playa del Centro Deportivo Municipal Cerro Almodóvar, a 23 de junio de 2025, en Madrid (España). En el marco de la celebración del 50 aniversario del - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha señalado que no quiere anticiparse sobre si se presentará o no a las elecciones municipales de 2027, pero ha insistido en que tiene "las mismas ganas de trabajar" que el 15 de junio de 2019, cuando llegó por primera vez a la Alcaldía.

"Si mañana se dan las elecciones, no tengan ustedes ninguna duda de que sería el candidato para tratar de revalidar la Alcaldía. La vida es la vida y, por tanto, no hay nada más que añadir al respecto. No hay que hablar de mi futuro, sino del futuro en la ciudad de Madrid", ha trasladado a los medios de comunicación desde la Casa de la Villa.

Almeida ha regresado este lunes a la agenda política presidiendo la reunión del equipo de Gobierno municipal con motivo del inicio del próximo curso político tras cogerse la parte obligatoria de la baja por paternidad, que actualmente es de seis semanas.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))